«Пусть не надеется»: режиссер Учитель отверг просьбу Поклонской отдать «Матильду» на оценку ее эксперту

Режиссер Алексей Учитель сообщил о получении персонального письма от экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской. В своем послании она попросила автора фильма «Матильда» предоставить копию фильма ее эксперту для оценки, передает НТВ. Однако режиссер отказался это делать. Учитель подчеркнул, что не пойдет навстречу Поклонской, поскольку подобные формы контроля не предусмотрены российским законом.

Ранее Поклонская неоднократно заявляла о необходимости запретить фильм «Матильда» об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. По ее мнению, в нем содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Однако Генпрокуратура в ходе проверки не выявила никаких нарушений. Отметим, что депутат инициировала несколько запросов с просьбой проверить траты госсредств, выделенных на производство киноленты. В конце мая стало известно о финансово-хозяйственных проверках полицией киностудии Учителя в связи с обращением Поклонской. Учитель обратился к Госдуме с просьбой вмешаться в действия Поклонской, назвав действия депутата возмутительными.

Министр культуры России Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что история с Поклонской и Учителем становится похожей на цирк.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 08.06.17

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