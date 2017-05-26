Режиссер Учитель после визита полиции попросил Госдуму вразумить Поклонскую / «Депутаты должны что-то сделать с этим»

Публикации за 26.05.17

Режиссер Алексей Учитель обратился к Госдуме с просьбой вмешаться в действия депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, по запросу которой полиция начала финансово-хозяйственную проверку его киностудии в Санкт-Петербурге. По словам Учителя, ранее у него уже проводилась похожая проверка по другому запросу Поклонской. Режиссер назвал действия депутата возмутительными.

По словам Учителя, закончившаяся несколько дней назад проверка государственного казначейства «не выявила ни одного нарушения», передает «Интерфакс». Режиссер отметил, что накануне полиция в связи с очередным депутатским запросом Поклонской потребовала предоставить в пятидневный срок финансовые и другие документы его кинокомпании, начиная с 2014 года.

«Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему. Это возмутительно! – сказал Учитель, чьи слова цитирует агентство. – Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию».

Отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсантъ FM» о том, чего добивается Поклонская, режиссер заявил следующее: «Поскольку не удается добиться запрета фильма «Матильда», то хотят найти якобы какие-то, наверное, экономические нарушения. Другого я не вижу никакого смысла в том, что приходят и проверяют наши финансовые ведомости».

Учитель добавил, что на сроках выхода на экраны фильма «Матильда» проводимые проверки не скажутся, хоть негативно отражаются на деятельности кинокомпании.

Режиссер также сообщил, что его представители уже обратились в комиссию по этике Госдумы в связи с действиями Поклонской, но «до сих пор не получили никакого ответа». Ранее адвокат режиссера Константин Добрынин сообщил, что уже почти месяц думская комиссия по этике рассматривает жалобу Учителя на действия Поклонской. Защитник в связи с этим заявил о готовности отправить жалобу лично председателю Госдумы, чтобы он «уже отнес ее в комиссию по этике».

25 мая в киностудию Учителя «Rock Films» пришел сотрудник полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга и потребовал предоставить для проверки финансовые документы организации по запросу Натальи Поклонской. Ранее она неоднократно заявляла о необходимости запретить фильм «Матильда». По ее мнению, в ней содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Однако Генпрокуратура в ходе проверки не выявила никаких нарушений.

Адвокат режиссера назвал очередную проверку «формальной историей», передает «Фонтанка». Стоит отметить, что правоохранительные органы формально обязаны реагировать на обращения депутата Госдумы.

Тем временем Поклонская подтвердила, что направляла запросы в компетентные органы в связи с обращениями граждан, которые просили проверить фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». «Проводится проверка по факту нарушения прав, религиозных чувств верующих и, в частности, по бюджетным деньгам, которые были выделены на финансирование этого фильма», – цитирует Поклонскую «Интерфакс». Она добавила, что не может сказать, на какой запрос ссылался Учитель, когда рассказал о начале налоговой проверки в его киностудии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что просьбы о проверках кинокомпании режиссера Алексея Учителя являются личной инициативой депутата Натальи Поклонской. «Что касается Госдумы и профильных комитетов, то Наталья Владимировна Поклонская не обращалась ни в комитет Госдумы, ни в Госдуму с просьбой ее в этом вопросе поддержать», – приводит слова Володина ТАСС. Он подчеркнул, что право парламентариев обращаться с запросами в ведомства закреплено Конституцией России.

Москва, Светлана Петрова

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