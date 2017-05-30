Адвокат режиссера Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую

Публикации за 30.05.17

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин отправил жалобу на депутата Наталью Поклонскую спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он призвал Володина взять на личный контроль проведение проверки действий депутата Госдумы, в которых, «возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики», говорится в письме.

Адвокат также напомнил, что в апреле отправлял письмо в думскую комиссию по этике, но ответа не получил. Он предположил, что данное обращение, «вероятно, было утеряно», сообщает «Фонтанка».

Добрынин напомнил, что Поклонская еще в ноябре прошлого года направила в прокуратуру сразу четыре депутатских обращения с требованием запрета еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда». Во всех случаях в данном требовании органами прокуратуры отказано с разъяснением всей его правовой несостоятельности, но этот факт не остановил экс-прокурора Крыма, отметил адвокат. Она продолжает настаивать на наличии в действиях создателей картины признаков уголовно наказуемых деяний, подкрепляя свои слова новыми обращениями в прокуратуру.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о проверке полицией кинокомпании Учителя, инициированной Поклонской. Ранее Поклонская неоднократно заявляла о необходимости запретить фильм «Матильда». По ее мнению, в ней содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Однако Генпрокуратура в ходе проверки не выявила никаких нарушений.

Москва, Светлана Петрова

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