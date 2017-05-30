Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин отправил жалобу на депутата Наталью Поклонскую спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он призвал Володина взять на личный контроль проведение проверки действий депутата Госдумы, в которых, «возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики», говорится в письме.
Адвокат также напомнил, что в апреле отправлял письмо в думскую комиссию по этике, но ответа не получил. Он предположил, что данное обращение, «вероятно, было утеряно», сообщает «Фонтанка».
Добрынин напомнил, что Поклонская еще в ноябре прошлого года направила в прокуратуру сразу четыре депутатских обращения с требованием запрета еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда». Во всех случаях в данном требовании органами прокуратуры отказано с разъяснением всей его правовой несостоятельности, но этот факт не остановил экс-прокурора Крыма, отметил адвокат. Она продолжает настаивать на наличии в действиях создателей картины признаков уголовно наказуемых деяний, подкрепляя свои слова новыми обращениями в прокуратуру.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о проверке полицией кинокомпании Учителя, инициированной Поклонской. Ранее Поклонская неоднократно заявляла о необходимости запретить фильм «Матильда». По ее мнению, в ней содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих. Однако Генпрокуратура в ходе проверки не выявила никаких нарушений.
Москва, Светлана Петрова
Москва. Другие новости 30.05.17
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Адвокат режиссера Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую /// «Депутаты должны что-то сделать с этим» ►
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