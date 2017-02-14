Эдвард Радзинский о скандале вокруг «Матильды»: это безумие – мы рождены, чтоб Кафку сделать былью

Публикации за 14.02.17

Известный писатель, историк, драматург Эдвард Радзинский назвал глупостью и безумием скандальные события вокруг еще не вышедшего на экраны фильма «Матильда», за и против которого развернулась масштабная информационная кампания. «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», – сказал Радзинский в интервью Владимиру Познеру на Первом канале в программе «Познер».

Отвечая на вопрос Познера, писатель отметил: «Вы хотите, чтобы я сказал нашу любимую формулу: я этот фильм не видел, но хочу вам сказать…»

«Женщина, прелестная, красивая женщина – вы спрашиваете меня накануне Дня влюбленных, как я отношусь к красивой женщине по поводу фильма, который она не видела – я вам отвечаю: женщина-красавица всегда права, даже если она прокурор», – не без иронии сказал Радзинский.

«Дальше наступает наша история, потому что она прелестна, – продолжил с улыбкой драматург. – Множество ревнителей веры почему-то вмешиваются в роман, который произошел сто лет назад, с полной яростью… Они тоже не видели фильм. Это же прелестно: они хотят заклеймить фильм, который они не видели».

Радзинский также добавил, что хотел бы увидеть судебное заседание, где помимо прочего будет адвокат, который тоже не видел этот фильм. «Я готов быть свидетелем – фильм, который я тоже не видел тоже готов его защищать, или нападать», – отметил он и уже серьезно добавил, что вся эта ситуация свидетельствует о том, что «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью».

«Вы понимаете, это безумие, которое постепенно овладевает…», – подчеркнул Радзинский.

В этой связи он напомнил о скандале вокруг выставки Вадима Сидура, где молодые люди совершили погром. «Приходят мускулистые молодые люди и начинают рушить. Сидур, к сожалению, защитить свои работы не может. Он умер. Умер он немножко рано, потому что он воевал, и на войне был очень ранен… Он не может им объяснить, что Христос, которого он представил – этот тот Христос, который видел Освенцим, который видел Бабий Яр.. что он так ему мерещится», – сказал Радзинский.

По его словам, совершенно все равно, что погромщики не вдаются в такие подробности, но его очень пугает, что это не интересно, похоже, никому.

Радзинский считает, что совершивших налет на ту выставку не нужно отправлять за решетку. «Вы просто возьмите с них деньги. Потому что мы живем в этом страшненьком мире, который называется мир денег. Возьмите у них деньги за скульптуру – она стоит немножко – 70 тысяч долларов, я узнавал. И уверяю вас, вдруг вера, тишина – всё наступит, никого не нужно будет учить», – сказал он.

«Заканчивая об этой глупости… первые уроки истории я получил, стоя за дверью. К отцу приходил Юрий Карлович Олеша, они разговаривали, а я тихо подслушивал. И там среди прочего Олеша сказал цитату, и я 14-ти лет её к сожалению и ужасу запомнил. Он сказал: Хорошо было Ною, в его жизни был всего один потоп. Правда, потом пришел Хам, но ведь тоже всего один. У нас Хамов много», – заключил Радзинский.

Москва, Анастасия Смирнова

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