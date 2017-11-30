Поклонская отчитала Мухранскую-Гогенцоллерн и отказалась быть дворянкой

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская решила отказаться от врученного ей три года назад ордена кавалерственной дамы женского Императорского Ордена Святой Анастасии Узорешительницы «за сохранение мира на Крымской Земле» вместе с «дворянскими титулами».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сама Поклонская написала на своей странице в социальной сети.

«Я приняла решение вернуть Марии Владимировне Мухранской-Гогенцоллерн (глава Российского императорского дома в изгнании – прим. «НД») когда-то врученную мне награду вместе с «присвоенными» мне «дворянскими титулами», в которых не нуждаюсь»

Причиной своего решения Поклонская назвала категорическое несогласие с позицией потомков последнего русского императора относительно фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Мария Владимировна и её официальный представитель г-н Закатов, в целом отрицательно оценивая сам фильм, выступили против его запрета», – написала Поклонская, процитировав Александра Закатова: «Мария Владимировна убеждена, что запрещать этот и аналогичные фильмы не имеет смысла». Также «считает нелепым молиться за запрет…».

Но больше всего противницу творения Алексея Учителя возмутило мнение представителя объединения членов семьи Романовых в России Ивана Арцишевского, который не нашел в картине ничего обидного.

«Интимная связь цесаревича с балериной – исторический факт. С деятельностью Поклонской в корне не согласен. Отношусь к ней очень негативно… Вся эта истерия просто смешна», – заявил Арцишевский.

«Вот истинное лицо таких объединений, спекулирующих на Царской фамилии. Очень похоже на ситуацию 1907 – 1917 годов, когда Государя не просто критиковали, а готовили целые комбинации по его дискредитации и свержению с престола его же ближайшие родственники», – напомнила депутат (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. НД), предположив, что «если бы тогда родственники Николая II поступили по-другому, то может быть, и история наша не была бы такой трагичной и кровавой».

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 30.11.17

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