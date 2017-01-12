Отплатили за любовь: Порошенко послал телеканал «Дождь» в/на / На Украине запретили самый проукраинский московский ресурс

Публикации за 12.01.17

Национальный совет по телерадиовещанию Украины обязал провайдеров прекратить трансляцию российского телеканала «Дождь» – его обвинили в посягательстве на целостность Украины.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», «Дождь» на протяжении двух лет демонстрировал дружественное отношение к Украине: предоставлял возможность высказать свою позицию по проблемам взаимоотношения с Россией официальному Киеву, проправительственным политологам и другим украинцам, поддерживающим политику Порошенко; размещал рекламу товаров украинских производителей, транслировал выступления украинских музыкантов.

В своей поликорректности редакторы «Дождя» даже игнорировали правила русского языка, всегда говоря «в Украине».

В 2014 году сотрудники канала открыто высказывали возмущение аннексией Крыма.

И именно за Крым «Дождь» и пострадал: Нацсовету Украины не понравилось, что на карте России, транслируемой в телеэфире, полуостров изображен в составе России. НСУ расценил это как «признание государственной границы между Крымом и Украиной» .

«Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение», – заявила гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева, отметив, что канал не нарушал никаких законов: «В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», – оправдадалась Синдеева.

Еще одна претензия к «Дождю»: «популяризация правоохранительных органов государства-агрессора» в фильмах, показанных телеканалом в новогодние праздники. Речь идет о лентах «О чем еще говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики».

Досталось каналу и за рекламу, правда, не украинскую: «Дождь» транслировал российскую рекламу на территории Украины, хотя не имел на это права. На основании подобных нарушений Национальный совет ограничивает трансляцию любых других российских каналов», – заявил член Национального совета Сергей Костинский, отметив, что телеканал обещал устранить нарушения.

Костинский подчеркнул, что журналисты «Дождя» посещают Крым для освещения отдельных событий, нарушая украинское законодательство. Напомним, накануне СБУ отказалось запрещать въезд на территорию Украины Диме Билану, который тоже посещает Крым. До сегодняшнего дня «Дождь» на Украине транслировали около 90 провайдеров. Доступ к телеканалу имели примерно 500 тысяч пользователей.

Решение об исключении «Дождя» из перечня иностранных программ было принято сегодня. Официальный документ будет опубликован 16 января. После чего в течение месяца украинские операторы должны будут отключить канал от своих сетей и подыскать ему замену.

МИД России уже отреагировал на запрет «Дождя»: «Это правда, что Нацсовет Украины по ТВ обязал провайдеров отключить «Дождь»? Надеюсь, что до такой цензуры киевские власти ещё не докатились. Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно проинформируем ОБСЕ», – заявила на своей странице в соцсети официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, с 2014 года на Украине запрещено или ограничено вещание более 60 российских телеканалов, запрещено 600 российских сериалов и фильмов. Кроме того, более 80 российским артистам запрещен въезд на территорию Украины, так как они якобы создают угрозу национальной безопасности страны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 12.01.17

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