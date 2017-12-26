На Украине поднимается новая волна антисемитизма, ситуация осложнилась в конце декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в Одессе антисемитскими призывами расписали несколько присутственных зданий. Так, на стенах областного архива появилась надпись «Прочь жидов, Украина для украинцев!» В этом здании раньше работала синагога, и теперь его собираются передать еврейской общине.

Вход в Музей Холокоста экстремисты разукрасили свастикой и написали «Первый тост – за Холокост!"

Неделю назад менора, установленная по случаю еврейского праздника Ханука на Контрактовой площади в Подольском районе украинской столицы, была дважды осквернена вандалами.

Семисвечник сначала разрисовали свастикой, а когда менору отмыли, ее облили красной жидкостью, похожей на кровь. Члены еврейской общины обратились в полицию, но вандалов пока не нашли.

Отметим, что численность евреев на Украине невелика – согласно официальным данным на их долю приходится не более 0,2% от общего населения страны. Больше всего евреев в Одесской (0,5%) и Днепровской областях (0,39%).

Официальные представители еврейской общины на Украине заявляют, что после майдана 2014 года отношения украинцев и евреев существенно улучшились. Правда, убедить в этом своих сородичей им не удается.

Так, бывший майданщик, израильский военный инструктор Цви Ариэли, принимавший участие в подготовке украинских силовиков для операции в Донабассе, заявил: «Года два назад зараза ксенофобии и антисемитизма снова начала поднимать голову и набирать обороты… И власти недостаточно делают, чтобы это остановить». Он сетует, что украинские националисты призывают «валить евреев», а правоохранительные органы не предпринимают никаких мер по этому поводу, ограничиваясь отписками на соответствующие заявления, так как боятся разозлить националистов.

В правительстве Украины обвинения в антисемитизме категорически отрицают, пытаясь списать все на «происки России».

Между тем, еще в мае 2017 года – накануне очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне – в рамках круглого стола «Обвинения украинцев в антисемитизме, как элемент стратегии информационной войны РФ против Украины» народный депутат Юрий Шухевич призвал не употреблять слово «евреи» и «активно использовать исторический термин «жиды».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.12.17

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