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Крым

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Публикации за 22.05.17

На Украине ищут активы «Газпрома», чтобы забрать 6,4 млрд «зеленых»

На Украине ищут активы «Газпрома», чтобы забрать 6,4 млрд «зеленых»

Украина приступила к поискам активов «Газпрома», чтобы принудительно взыскать с российской компании 6,4 млрд долларов .

Как передает корреспондент РИА , ранее «Газпром» потребовал отменить решение о принудительном взыскании с компании в пользу Украины многомиллиардного штрафа, наложенного якобы за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. 16 мая украинский высший хозяйственный суд отклонил кассационную жалобу российской компании. При этом в министерстве юстиции Украины заявляют, что интенсивные поиски активов «Газпрома» уже дали первые позитивные результаты.

«Мы выполним это решение суда согласно действующему законодательству для того, чтобы взыскать с должника эту сумму. Сейчас идет процесс розыска активов. Я рассчитываю на очень положительный кейс по выполнению данного решения», – заявил на брифинге министр юстиции Украины Павел Петренко.

Напомним, несмотря на то, что «Газпром» не ведет деятельность на территории Украины, компании в 2015 году начислили штраф 3,2 мдрд долларов. Попытки аннулировать решение украинских судов результатов не дали, а только увеличили размер пени за просрочку выплат до 6,4 млрд долларов.

Киев, Анастасия Зук

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