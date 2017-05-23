Чтобы насладится природой Крыма, туристам придется сбиваться в «стаи» и раскошеливаться, раскошеливаться, раскошеливаться

Публикации за 23.05.17

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма обнародовало расценки на посещение заповедников в этом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на официальном сайте ведомства разместили приказы с перечнями платных услуг, предоставляемых на особо охраняемых природных территориях. Все тарифы, согласно опубликованным документам, начали действовать с 1 мая.

В министерстве уверяют, что проход к природным достопримечательностям Крыма бесплатен, и деньги при их посещении взимаются только за экскурсионные и другие услуги. Но как оказалось, посетить любой заповедник Крыма без экскурсии в ближайшее время не получится: вход разрешен только группами, а передвижение групп возможно только в сопровождении представителя заповедника или экскурсовода, то есть в любом случае нужно будет заплатить.

Но если туристы думают, что оплатив «организованный вход», они можно убрать кошелек подальше, они ошибаются: платить придется буквально за все.

Одним из самых богатых на количество услуг оказался национальный парк «Тарханкутский». Экскурсия по объекту обойдется в 200 рублей с человека. Группы менее 15 человек в парке, судя по приказу, не принимаются.

Если у посетителя парка «Тарханкутский» возникнет желание перекусить и воспользоваться для этого оборудованной турстоянкой или пикниковой площадкой, нужно будет заплатить 60 рублей. Аренда беседок оценена в 450 рублей за час использования. Дрова обойдутся в 100 рублей за 0,07 кубометров. Оставить на стоянке машину стоит 60 рублей в сутки. Возможна аренда туристического инвентаря – от 6-местной палатки до тента и светильника. Цены на оборудование варьируются от 25 до 150 рублей. В соответствующем приказе предусмотрена реализация сувенирной продукции.

Большое количество услуг предусмотрено и на объектах, подчиненных управлению особо охраняемых природных территорий Крыма. К примеру, плата за проход на территорию парков-памятников «Ливадийский», «Массандровкий» и «Мисхорский» в перечне услуг отсутствует, но зато есть «экскурсионный въезд», предполагающий оплату – 10 рублей. Чтобы получить место под 2-3 местные палатки в парке «Тихая Бухта», придется заплатить от 350 до 400 рублей. В заповеднике «Плачущая скала» взимается плата за использование «мест отдыха», рассчитанных на 6-10 человек – это будет стоить от 400 до 650 рублей. В прайсе также указана стоимость посещения туалета – 20 рублей.

Желающим пройтись с пешей экскурсией по Большому каньону Крыма придется заплатить по 100 рублей, при этом в Куйбышевском лесхозе обещают, что группу будет сопровождать сотрудник учреждения. Цена на посещение каньона с экскурсоводом выше – 200 рублей. Также на территории объекта можно разместиться на оборудованных турстоянках и площадках, заплатив по 100 рублей с человека, взять в прокат мангал за 200 рублей, заказать дрова за 200 рублей за 0,07 кубометров.

За пешую экскурсию по ландшафтно-рекреационному парку «Бакальская коса» в сопровождении сотрудника Раздольненского лесхоза придется отдать по 100 рублей с человека. В качестве бонуса, предусмотренного практически для каждого заповедника, обещают выдать информационные листовки и буклеты. В прайсе лесхоза есть услуга по использования для экскурсий автопарка учреждения. Дороже всего обойдется поездка на «УАЗ-390944», оцененная в 1000 рублей за час. Дешевле будет проехаться на «МТЗ-82» – за 600 рублей, или на «ВАЗ-21240» – за 500 рублей.

Посетить заказник «Новый Свет» можно только после «прохождения инструктажа правил пожарной безопасности» и «прохождения инструктажа правил поведения в горах, для обеспечения безопасности на экскурсионных маршрутах». Согласно приказу Судакского лесхоза, посетить маршрут «Тропа Голицына» с сотрудником лесхоза можно в группе не менее 10 человек – стоит это будет 100 рублей. С экскурсоводом – 200 рублей.

Прогулки по маршрутам Алуштинского лесхоза «Долина приведений» и «К водопаду Джур-Джур» в сопровождении представителя учреждения будет стоить по 100 рублей с человека. Посетителям Казантипского природного заповедника предлагается пройтись по маршрутам «Казантип – античный» и «Берег каменных крокодилов» в сопровождении экскурсовода. Такая услуга оценена в 200 рублей с человека. Прогулки по заповеднику «Опукский», предполагающие выход на экологическую тропу по маршрутам «Урочище – Опук», «Между морем и озером» и «Прибрежный» в сопровождении экскурсовода будут стоить 200 рублей.

Приказами учреждений министерства экологии и природных ресурсов предусмотрены 50% скидки и даже бесплатное посещение объектов. В основном, льготы положены ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1-й и 2-й групп и их сопровождающим, Героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, бывшим узникам концлагерей, детям-сиротам и детям до 14 лет. Встречаются и территориальные дополнения: к примеру, жители Ленинского района могут посетить Опукский заповедник бесплатно, предъявив паспорт. Для других крымчан, живущих рядом с заповедником, такие поблажки не предусмотрены.

Отметим, что по состоянию на 23 мая объекты Ялтинского горно-лесного природного заповедника не упоминаются ни в одном из приказов подведомственных учреждений Минприроды Крыма, опубликованных в соответствующем разделе на официальном сайте ведомства.

Добавим, что в социальных сетях уже появились сообщения крымчан и туристов о том, что деньги берутся непосредственно за вход на территорию заповедников: никаких экскурсий и сопровождающих никто не предоставляет. При этом работники учреждений еще и просят возвращать билеты на выходе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.05.17

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