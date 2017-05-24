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Крым

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Публикации за 24.05.17

Отдыхающих надо не кошмарить, а привлекать – депутат Госсовета призвал не лишать туристов права выбора

Отдыхающих надо не кошмарить, а привлекать – депутат Госсовета призвал не лишать туристов права выбора

В Госсовете Крыма недовольны навязыванием крымчанам платных услуг при посещении заповедников республики.

Как передает корреспондент РИА , депутат крымского парламента Сергей Шувайников выразил сомнение, что сбор средств учреждениями Минприроды можно назвать оправданным.

«Деньги должны браться только за услуги, и то, эти услуги должны быть добровольными, если человек самостоятельно хочет их получить: установить палатку, разжечь костер в благоустроенном месте, или экскурсионные услуги, и так далее», – озвучил свое мнение РИА Сергей Шувайников.

По словам депутата, в украинские времена Крыма в лесхозах зачастую использовали собранные с крымчан деньги по своему усмотрению, без оглядки на нужды заповедников.

«У меня нет уверенности, что получаемые деньги идут на экологическое благо. Чаще всего они тратятся на зарплату, на какие-то технические расходы, но менее всего они тратятся на природу. Во всяком случае, такая практика была в украинском Крыму, когда чиновники лесного хозяйства большую часть этих денег, почти 90%, клали себе в карман», – сказал Шувайников.

Кроме того, депутат не одобрил и численные нормы на посещение заповедников, установленные учреждениями Минприроды в пределе 10-15 человек. Что, по сути, означает, отсутствие официальной возможности попасть на особо охраняемую природную территорию в одиночку или небольшой компанией.

«Я считаю, что все ООПТ должны свободно посещаться людьми. Если они, конечно, не допускают грубых нарушений, которые могут привести к пожарам и рубке леса», – уверен Шувайников.

Как уже сообщал «Новый День», в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма обнародовали расценки на посещение заповедников в этом году. По официальной версии министерства, деньги за проход на ООПТ не берутся, но, тем не менее, платить придется – посещение заповедников возможно только в составе групп и при сопровождении инструкторов и гидов. Что и предусмотрено в приказах, где расписаны расценки на подобные услуги.

Отметим, что в социальных сетях появились жалобы крымчан и туристов о том, что деньги берутся непосредственно за вход на территорию заповедников: никаких экскурсий и сопровождающих никто не предоставляет. При этом работники учреждений еще и просят возвращать билеты на выходе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.05.17

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