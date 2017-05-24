Отдыхающих надо не кошмарить, а привлекать – депутат Госсовета призвал не лишать туристов права выбора

Публикации за 24.05.17

В Госсовете Крыма недовольны навязыванием крымчанам платных услуг при посещении заповедников республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат крымского парламента Сергей Шувайников выразил сомнение, что сбор средств учреждениями Минприроды можно назвать оправданным.

«Деньги должны браться только за услуги, и то, эти услуги должны быть добровольными, если человек самостоятельно хочет их получить: установить палатку, разжечь костер в благоустроенном месте, или экскурсионные услуги, и так далее», – озвучил свое мнение РИА «Новый День» Сергей Шувайников.

По словам депутата, в украинские времена Крыма в лесхозах зачастую использовали собранные с крымчан деньги по своему усмотрению, без оглядки на нужды заповедников.

«У меня нет уверенности, что получаемые деньги идут на экологическое благо. Чаще всего они тратятся на зарплату, на какие-то технические расходы, но менее всего они тратятся на природу. Во всяком случае, такая практика была в украинском Крыму, когда чиновники лесного хозяйства большую часть этих денег, почти 90%, клали себе в карман», – сказал Шувайников.

Кроме того, депутат не одобрил и численные нормы на посещение заповедников, установленные учреждениями Минприроды в пределе 10-15 человек. Что, по сути, означает, отсутствие официальной возможности попасть на особо охраняемую природную территорию в одиночку или небольшой компанией.

«Я считаю, что все ООПТ должны свободно посещаться людьми. Если они, конечно, не допускают грубых нарушений, которые могут привести к пожарам и рубке леса», – уверен Шувайников.

Как уже сообщал «Новый День», в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма обнародовали расценки на посещение заповедников в этом году. По официальной версии министерства, деньги за проход на ООПТ не берутся, но, тем не менее, платить придется – посещение заповедников возможно только в составе групп и при сопровождении инструкторов и гидов. Что и предусмотрено в приказах, где расписаны расценки на подобные услуги.

Отметим, что в социальных сетях появились жалобы крымчан и туристов о том, что деньги берутся непосредственно за вход на территорию заповедников: никаких экскурсий и сопровождающих никто не предоставляет. При этом работники учреждений еще и просят возвращать билеты на выходе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 24.05.17

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