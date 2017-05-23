Головотяпство или диверсия? Администрация Симферополя заказала книгу с москалями-нацистами (ФОТО)

Публикации за 23.05.17

Администрация Симферополя заказала книгу, в которой нацистский офицер изображен в форме с символикой Российской Федерации и именуется при этом москалем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», книга называется «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!». Издание подписано в печать 28 октября 2016 года, и вышло тиражом 1100 экземпляров. Редактором-составителем издания указан начальник управления информационной политики администрации Симферополя Александр Шилко. Разработкой концепции, дизайна и верстки издания занималось ООО «Компания Тверьбест». В начале издания содержатся приветственные слова мэра Симферополя Виктора Агеева и главы администрации Геннадия Бахарева.

Нацистского офицера, переделанного в «москаля» с российскими знаками отличия, в книге обнаружил крымский общественник Александр Талипов, заявив, что это, по сути, является надругательством над историей. На оригинале советского агитационного плаката, который для сравнения на своей странице в Facebook опубликовал Талипов, офицер именуется «фашистом», и на его форме изображена свастика.

А в книге, изданной по заказу администрации Симферополя, это выглядит так:

«Считаю недопустимым издание книг с такими провокациями, да еще и за бюджетные деньги. Однозначно уверен здесь в работе украинских провокаторов. Где они находятся и кем являются (редакторами, верстальщиками или чиновниками), пусть разбираются компетентные органы! Напомню, что за картинку сбитого немецкого самолета люди получали уголовное дело, а тут такая «агитация» за наши с вами деньги!» – возмутился Талипов.

Претензии общественника вызвали и биографии немецких генералов, которые «показывают их ведущими политическими деятелями».

«В биографии Альфреда Эрнста делается акцент на его русском происхождении, хотя в официальных источниках информации указывается, что он родился в Ревеле (ныне Таллин) в семье остзейского немца-башмачника», – заявляет Талипов.

Свой пост в соцсетях общественник назвал официальным заявлением о преступлении по фактам экстремизма и фальсификации истории в ФСБ.

«Управление ФСБ по Крыму и Севастополю ознакомилось с его публикацией в социальных сетях», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ, но на вопрос, как ведмоство собирается отреагировать, отвечать не стали.

Фото Александра Талипова

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.05.17

В обход: украинцы продолжают пользоваться запрещенными соцсетями. Евросоюз ждет объяснений. / Чтобы насладится природой Крыма, туристам придется сбиваться в «стаи» и раскошеливаться, раскошеливаться, раскошеливаться. / Украина созрела для воссоединения с Россией. Дело за Хмельницким. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»