Сотрудники ФСБ изъяли в Крыму тираж книги с москалями-нацистами / Администрация Симферополя: «Не виноватая я»

Публикации за 25.05.17

В Симферополе сотрудники ФСБ изъяли практически весь тираж книги «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!».

Как уже сообщал «Новый День», администрация Симферополя заказала книгу, в которой нацистский офицер изображен в форме с символикой Российской Федерации и именуется при этом москалем. История получила широкий резонанс после того, как оплошность была обнаружена крымским общественником, а информация опубликована в социальной сети. При этом симферопольские чиновники, выступавшие в роли заказчика, решили снять с себя ответственность и обвиняют в «чудовищной» ошибке исполнителя, а также намекают на то, что они не принимали работу, а отправили ее на доработку.

«Учитывая выявленные в проекте недостатки, администрация города определила, что данное издание подлежит доработке, о чём был уведомлён исполнитель заказа. В настоящее время ведётся претензионная работа в части понуждения исполнителя к надлежащему выполнению обязательств по предоставлению разработанного макета книги»,– сообщают в пресс-службе городской администрации.

Между тем, общественник Александр Талипов отмечает, что весь тираж книги изъяли сотрудники ФСБ. «Практически весь тираж книги изъяли. Книгу должны были дарить на День города Симферополя. Правда, редкие экземпляры уже презентовали кому-то»,– рассказал РИА «Новый День» Талипов. Он также подчеркнул, что попытки администрации оправдаться и сказать, что ошибка произошла на уровне типографии, не выдерживают никакой критики. «Выполняется задание, на его основании делается шаблон, рецензируется. Они не забыли на последней странице себя пропиарить, а вот посмотреть, что они туда включили, видимо, забыли. Поэтому они сейчас ссылаются на то, что это типография, но я считаю, что это не так, и если следствие будет, то это установят», – заключил общественник.

В ФСБ Крыма комментировать ситуацию отказались.

Напомним, издание подписано в печать 28 октября 2016 года, и вышло тиражом 1100 экземпляров. Редактором-составителем издания указан начальник управления информационной политики администрации Симферополя Александр Шилко. Разработкой концепции, дизайна и верстки издания занималось ООО «Компания Тверьбест». В начале издания содержатся приветственные слова мэра Симферополя Виктора Агеева и главы администрации Геннадия Бахарева.

Симферополь, Анастасия Зук

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