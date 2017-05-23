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Крым

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Публикации за 23.05.17

Обещанного три года ждут: Коктебель встретит лето с вонючим морем

Обещанного три года ждут: Коктебель встретит лето с вонючим морем

В Коктебеле обещают начать строить очистные сооружения не раньше 2019 года.

Как передает корреспондент РИА , Роспотребнадзор давно недоволен состоянием очистных сооружений в приморских поселках. Специалисты отмечают, что ситуация грозит бактериологическим загрязнением. Неоднократно жаловались на грязное и плохо пахнущее море жители Коктебеля и гости курорта. Прошлым летом бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин обещал, что очистные в Коктебеле будут построены в 2017 году, однако теперь чиновники заявляют, что придется подождать. По словам главы администрации Коктебеля Олега Соделя, в июле этого года будет завершено только технико-экономическое обоснование, а основные строительные работы начнутся в 2019 году.

Как сообщал , канализационная система Крыма выстроена по принципу глубоководного выпуска в море после очистки стоков на очистных. Однако 36% проб сточных вод после очистки не соответствует нормативам. Проверка качества морской воды в местах глубоководных выпусков и ревизия их состояния в 2015 году не проводилась, как и обещанный ремонт канализационно-очистных сооружений.

Коктебель, Анастасия Зук

Коктебель. Другие новости 23.05.17

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