Администрация Симферополя заработает на сдаче гаражей в металлолом / 5 тысяч гаражей предлагают снести добровольно

Публикации за 23.05.17

На сайте горадминистрации Симферополя появилось сообщение о том, что в городе начинаются работы «по выявлению и демонтажу незаконно размещенных гаражей».

«Новый День» попросил прокомментировать новость первых лиц города.

«Места компактного сосредоточения этих гаражей на территории Симферополя давно известны, вся эта информация сейчас обобщается, – уверяет первый заместитель главы администрации Александр Овдиенко. – Со дня на день полномочия по сносу временных нестационарных объектов будут переданы от Совета министров Крыма администрации. Решения комиссии, которая получит собранные документы, будет однозначным: собственникам предложат их демонтировать, иначе они будут снесены в установленном порядке».

Глава Симферопольской горадминистрации Геннадий Бахарев добавил, что незаконно установленных гаражей в городе более 5 тысяч. Он понимает, что снос такого количества гаражей «затронет большую часть населения города». Гаражи – необходимость, но не в таком виде, как сейчас, в Ялте снос гаражей, по его словам, уже начался.

«Сначала это все будет поддаваться критике, мы к этому готовы! Но обратной дороги нет, – резюмирует Бахарев. – Мы попросили передать полномочия на муниципальный уровень (глава республики Сергей Аксёнов нас поддержал), и скоро мы начинаем процесс сноса – пакет документов наработан. Собирается комиссия, смотрит: незаконный, голосует, все делается в течение двух часов. Человеку дается семь дней – не сносит сам, у нас есть деньги, мы выезжаем – и на металлолом!»

Бахарев через прессу обращается к владельцам гаражей: «Вы, пожалуйста, определитесь, что и как вы будете делать. Можете пойти созвучно нам: мы будем на их месте, где это возможно, создавать многоярусные парковки, стоянки – с увеличением количества машин». Он уточнил, что говоря о таких парковках, имеет в виду не дворы, а массовые скопления гаражей, поставленных без документов.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.05.17

Хуже всего в Ялте и Симферополе: в Крыму составили народный рейтинг «убитых» дорог. / В Ялте водителя-хама сняли с маршрута. За отказ везти льготника. / Попили шампанского на 100 тысяч рублей: жители Ялты пострадали из-за общительности. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»