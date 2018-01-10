Симферопольцы могут лишиться полсотни гаражей из-за требования прокуратуры

Под угрозой принудительного сноса в Симферополе оказались 65 гаражей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конструкции находятся на улице Ларионова, все их признали незаконно установленными.

Как пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в департаменте административно-технического контроля мэрии Симферополя, требование разобраться с гаражами пришло из прокуратуры. В уведомлении указывается, что под частью конструкций находятся коммуникации, и из-за гаражей до них не добраться.

Сейчас в департаменте готовят пакет документов для комиссии по демонтажу незаконных объектов, одновременно пытаясь установить владельцев гаражей. Еще в декабре 2017 года сотрудники департамента обклеили конструкции уведомлениями о возможном демонтаже, однако собственники оставили их без внимания. После того как документы по гаражам будут сданы в комиссию, чиновники обклеят конструкции уведомлениями еще раз.

«Если комиссия примет решение о демонтаже, и собственники самостоятельно не уберут конструкции, снос будет принудительный, за счет города», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в департаменте, добавив, что для нарушителей предусмотрены штрафы размером до 1000 рублей.

В администрации подчеркивают – проблема с незаконными гаражами не ограничивается улицей Ларионова. Заявки с жалобами на самовольно установленные конструкции приходят чиновникам довольно часто: «Кто-то жалуется, где-то требуются ремонтные работы коммуникационных сетей», – объясняют в департаменте.

Сколько всего незаконных гаражей в Симферополе, чиновники пока не знают. Точный подсчет таких конструкций в планах у сотрудников департамента есть, однако закончить эту работу и озвучить данные, как сами утверждают, смогут только к концу года. Отметим: ранее экс-глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявлял, что в столице Крыма насчитывается более пяти тысяч незаконных гаражей. Администрация объявила начало работы «по выявлению и демонтажу незаконно размещенных гаражей» в мае 2017 года.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.01.18

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