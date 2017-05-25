Тупик отношений: Трамп отдаляет США от России из-за Крыма

Публикации за 25.05.17

Попытки наказать Россию за воссоединение с Крымом приведут к испорченным международным отношениям с США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Совете Федерации осудили позицию президента Америки Дональда Трампа, считающего, что Россия должна понести ответственность за «действия в Крыму».

«Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея «привлечь Россию к ответственности за Крым» очень непродуктивна», – написал в своем блоге глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

По его мнению, такой подход Трампа к «крымскому» вопросу, «гарантирует лишь тупик в отношениях».

Мнение американского президента о необходимости наказать Россию за воссоединение с Крымом стало известно после встречи Трампа с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Паоло Джентилони. Согласно информации, распространенной Белым домом, «президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по вопросу привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины».

Напомним, до своего избрания президентом Дональд Трамп заявлял, что на посту главы страны будет готов рассмотреть вопрос официального признания Крыма частью России. Но пройдя процедуру инаугурации, Трамп начал придерживаться другой точки зрения: обвинил своего предшественника Барака Обаму в слабости по «крымскому» вопросу, и со слов пресс-секретаря Белого дома, «дал ясно понять», что ожидает передачи полуострова Украине.

Москва, Леонид Маковецкий

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