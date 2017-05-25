Розовое лето: Россию ждут два месяца засух и ливней

Публикации за 25.05.17

Лето в России будет теплым, температурные прогнозы на этот период – выше нормы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал погодные характеристики на летний сезон «вполне ободряющими».

«В июне-июле температура прогнозируется около и выше нормы практически на всей европейской части России. Мы не прогнозируем избытка осадков. То есть, лето будет вполне таким идиллическим», – рассказал Вильфанд, добавив, что «количество осадков будет существенно меньше, чем летом прошлого года».

Для описания ожидаемой погоды он использовал термин «розовое лето». Вильфанд объяснил его цветовой гаммой, которой пользуются синоптики: красный цвет означает очень теплую погоду, с существенно превышающими нормальные климатические значения по температуре, зеленый – норму, розовый цвет – около и выше нормы.

Также глава Гидрометцентра России подчеркнул, что прислушиваясь к прогнозам синоптиков на длительный период, стоит учитывать, что они выдают осредненные значения. Которые не охватывают динамику погодных явлений внутри отдельного месяца или сезона. Так, первая половина месяца может быть очень холодной, а вторая – очень теплой, и в среднем получится та самая норма.

«Нынешним летом не только на европейской части, но и на азиатской территории России прогнозируется повышенная повторяемость явлений, процессов, которые будут приводить к значительным отклонениям от нормы. Когда будут периоды очень засушливые, потом дождливые, будут периоды жаркой и холодной погоды», – отметил Вильфанд.

А вот ситуацию с погодой на ближайшие дни синоптики видят «в мрачноватых, темных тонах».

Существенное понижение температуры в Москве и области предвидится уже в конце недели – начиная с субботы. Ночью 28 мая температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла, дневная – от 9 до 14. При этом ожидается северный ветер.

Вильфанд не видит в этом ничего странного: «По расчетам – отклонения от температуры на европейской части России, в Москве, в сопредельных областях, будет -2,5, может -3 градуса. То есть, на 2,5-3 градуса средняя температура мая будет ниже нормы. Это очень часто встречающееся событие – ничего необычного в этом нет», – рассказал глава Гидрометцентра.

При этом он заявил, что видит необычность в исключительной переменчивости погоды, назвав ее «нестандартной». В качестве примера он привел ситуацию с первомайскими праздниками, когда «температура соответствовала самой теплой шестой пятидневки июля», и составляла 25-26 градусов (ночью – около 13 градусов), после чего произошло резкое понижение температуры почти на 20 градусов, с выпадением снега.

По его словам, настолько длительного экстремального холодного периода, за весь период наблюдений, с 1879 года в Москве еще не было. Еще одним необычным событием Вильфанд назвал выпадение снега 12 мая: до этого снег выпадал максимум в конце апреля.

Подобную погоду глава Гидрометцентра объяснил перемещением очень холодного воздуха на европейскую часть России из Арктики.

Москва, Леонид Маковецкий

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