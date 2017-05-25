Нардеп-нацист Бэрэза пообещал перерезать остатки януковичевских кадров

Публикации за 25.05.17

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза (Бэрэза) пообещал оппозиции устроить «Ночь длинных ножей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Березаутверждает, что если регионалы-соратники экс-президента Виктора Януковича попытаются вновь прийти к власти на Украине, то вместо реванша их ждет «Ночь длинных ножей» – расправа, которую в 1934 году устроил Адольф Гитлер для соотечественников, готовивших путч. «Как только я почувствую, что мы теряем Украину, у меня есть план Б. Гражданской войны не будет. Реванша не будет. Будет «Ночь длинных ножей», и все, – пригрозил Береза в эфире украинского «5 канала».

Напомним, в рамках операции «Ночь длинных ножей» гитлеровцы уничтожили более тысячи соотечественников. Одни были убиты при сопротивлении аресту, другие – покончили с собой.

Киев, Анастасия Зук

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