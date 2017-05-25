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Крым

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Публикации за 25.05.17

Нардеп-нацист Бэрэза пообещал перерезать остатки януковичевских кадров

Нардеп-нацист Бэрэза пообещал перерезать остатки януковичевских кадров

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза (Бэрэза) пообещал оппозиции устроить «Ночь длинных ножей».

Как передает корреспондент РИА , Березаутверждает, что если регионалы-соратники экс-президента Виктора Януковича попытаются вновь прийти к власти на Украине, то вместо реванша их ждет «Ночь длинных ножей» – расправа, которую в 1934 году устроил Адольф Гитлер для соотечественников, готовивших путч. «Как только я почувствую, что мы теряем Украину, у меня есть план Б. Гражданской войны не будет. Реванша не будет. Будет «Ночь длинных ножей», и все, – пригрозил Береза в эфире украинского «5 канала».

Напомним, в рамках операции «Ночь длинных ножей» гитлеровцы уничтожили более тысячи соотечественников. Одни были убиты при сопротивлении аресту, другие – покончили с собой.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 25.05.17

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