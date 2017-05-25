Хорошего урожая в России в этом году не будет

Публикации за 25.05.17

России не стоит рассчитывать на хороший урожай фруктов в текущем году. Виной тому весенние заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым оказался не единственным регионом России, где низкие температуры отрицательно сказались на фруктовых посадках.

«В конце апреля, во время цветения семечковых культур – груши, вишни, и косточковых – алычи, сливы, абрикоса, на юге Краснодарского края и в Адыгее ударили заморозки. К большому сожалению, похолодания и отрицательные температуры сказались на цветении деревьев в Липецкой и Воронежской областях, на юге Северо-Западного федерального округа. Урожай косточковых и плодовых будет несколько ниже, чем в прошлом году», – рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

От недостатка тепла пострадали и другие культуры – сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза. Коснулось это Курска, Липецкой и других областей.

Напомним, в Крыму из-за резкого снижения температуры воздуха пострадал будущий урожай персиков, яблок, клубники, черешни и других ягод и фруктов. В некоторых районах полуострова, по предварительным прогнозам специалистов, уменьшится урожай картофеля и горчицы. Похолодание повлияло и ход посевной яровых культур. Как пояснил Вильфанд, верхние слои почвы промерзли из-за холодной погоды и пока не могут достигнуть мягкого, пластичного состояния. На отсрочку по началу посева также влияет и избыток осадков. Задержка посевной кампании отмечается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Поволжья.

«Вполне может быть, что период созревания будет достаточен, если прогноз полностью оправдается, и лето будет действительно теплым, но все-таки существуют уже наработки, которые несколько настораживают», – сообщила глава Гидрометцентра.

В то же время, по утверждению Вильфанда, холодная погода никак не повлияет на урожайность озимых.

Москва, Леонид Маковецкий

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