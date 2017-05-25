NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 25.05.17

Хорошего урожая в России в этом году не будет

Хорошего урожая в России в этом году не будет

России не стоит рассчитывать на хороший урожай фруктов в текущем году. Виной тому весенние заморозки.

Как передает корреспондент РИА , Крым оказался не единственным регионом России, где низкие температуры отрицательно сказались на фруктовых посадках.

«В конце апреля, во время цветения семечковых культур – груши, вишни, и косточковых – алычи, сливы, абрикоса, на юге Краснодарского края и в Адыгее ударили заморозки. К большому сожалению, похолодания и отрицательные температуры сказались на цветении деревьев в Липецкой и Воронежской областях, на юге Северо-Западного федерального округа. Урожай косточковых и плодовых будет несколько ниже, чем в прошлом году», – рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

От недостатка тепла пострадали и другие культуры – сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза. Коснулось это Курска, Липецкой и других областей.

Напомним, в Крыму из-за резкого снижения температуры воздуха пострадал будущий урожай персиков, яблок, клубники, черешни и других ягод и фруктов. В некоторых районах полуострова, по предварительным прогнозам специалистов, уменьшится урожай картофеля и горчицы. Похолодание повлияло и ход посевной яровых культур. Как пояснил Вильфанд, верхние слои почвы промерзли из-за холодной погоды и пока не могут достигнуть мягкого, пластичного состояния. На отсрочку по началу посева также влияет и избыток осадков. Задержка посевной кампании отмечается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Поволжья.

«Вполне может быть, что период созревания будет достаточен, если прогноз полностью оправдается, и лето будет действительно теплым, но все-таки существуют уже наработки, которые несколько настораживают», – сообщила глава Гидрометцентра.

В то же время, по утверждению Вильфанда, холодная погода никак не повлияет на урожайность озимых.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 25.05.17

Севнаследие возглавил чиновник, не защитивший памятники в Липецкой области. / Нардеп-нацист Бэрэза пообещал перерезать остатки януковичевских кадров. / Сотрудники ФСБ изъяли в Крыму тираж книги с москалями-нацистами. Администрация Симферополя: «Не виноватая я».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter