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Публикации за 26.05.17

В Севастополе нашлась еще одна жертва педофила «доктора Айболита» / Развратил 13 детей

В Севастополе нашлась еще одна жертва педофила «доктора Айболита» Развратил 13 детей

Севастопольского серийного педофила «доктора Айболита» опознала еще одна жертва.

Как передает корреспондент РИА , горожане прозвали маньяка «Айболитом», поскольку детям он представлялся врачом. Летом прошлого года 46-летний мужчина, подозреваемый в совершении четырех преступлений сексуального характера, был задержан. Однако в ходе следствия и после того, как фотографии преступника были опубликованы в Интернете, объявились и другие жертвы педофила. Последняя пострадавшая опознала злоумышленника по фотографиям, размещенным на сайте Следственного комитета Севастополя. Маньяк изнасиловал девушку в 2007 году, когда ей было 10 лет.

В данный момент следствием установлены 13 пострадавших. По делу проведено более 20 экспертиз, допрошены свыше 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных маньяком преступлений.

Как сообщал , дело «Айболита» начало «раскручиваться» в конце июля прошлого года, когда в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что к ней домой в ее отсутствие пришел неизвестный мужчина и, представившись врачом, совершил в отношении ее 10-летней дочери насильственные действия сексуального характера. Криминалисты передали полицейским патрульно-постовой службы МВД видеозаписи, изъятые с установленных в этом районе камер наружного наблюдения с изображением лица, описанного девочкой. Благодаря данным записям во время патрулирования микрорайона злоумышленник был задержан сотрудниками ППС.

Севастополь, Анастасия Зук

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