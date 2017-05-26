В Севастополе нашлась еще одна жертва педофила «доктора Айболита» / Развратил 13 детей

Севастопольского серийного педофила «доктора Айболита» опознала еще одна жертва.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане прозвали маньяка «Айболитом», поскольку детям он представлялся врачом. Летом прошлого года 46-летний мужчина, подозреваемый в совершении четырех преступлений сексуального характера, был задержан. Однако в ходе следствия и после того, как фотографии преступника были опубликованы в Интернете, объявились и другие жертвы педофила. Последняя пострадавшая опознала злоумышленника по фотографиям, размещенным на сайте Следственного комитета Севастополя. Маньяк изнасиловал девушку в 2007 году, когда ей было 10 лет.
В данный момент следствием установлены 13 пострадавших. По делу проведено более 20 экспертиз, допрошены свыше 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных маньяком преступлений.
Как сообщал «Новый День», дело «Айболита» начало «раскручиваться» в конце июля прошлого года, когда в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что к ней домой в ее отсутствие пришел неизвестный мужчина и, представившись врачом, совершил в отношении ее 10-летней дочери насильственные действия сексуального характера. Криминалисты передали полицейским патрульно-постовой службы МВД видеозаписи, изъятые с установленных в этом районе камер наружного наблюдения с изображением лица, описанного девочкой. Благодаря данным записям во время патрулирования микрорайона злоумышленник был задержан сотрудниками ППС.
Севастополь, Анастасия Зук
Севастополь. Другие новости 26.05.17
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