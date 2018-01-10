Доктор «Айболит», развративший более 20 детей, пойдет под суд

Уголовное дело севастопольского серийного педофила «доктора Айболита» направлено в суд.

Как сообщал «Новый День», дело «Айболита» начало раскручиваться в конце июля прошлого года, когда в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что к ней домой в ее отсутствие пришел неизвестный мужчина и, представившись врачом, совершил в отношении ее 10-летней дочери насильственные действия сексуального характера. Криминалисты передали полицейским патрульно-постовой службы МВД видеозаписи, изъятые с установленных в этом районе камер наружного наблюдения с изображением лица, описанного девочкой. Благодаря данным записям во время патрулирования микрорайона 46-летний злоумышленник был задержан сотрудниками ППС.

В мае прошлого года было установлено: жертвами извращенца стали 13 детей. Между тем, спустя полгода выяснилось, что пострадавших намного больше – 23 несовершеннолетних.

По данным следствия, злоумышленник совершал преступления в отношении детей с 2005 года. В основном его жертвами становились девочки в возрасте от 8 до 11 лет, которые возвращались со школы домой одни. «Злоумышленник был хитер с детьми, его преступления нельзя назвать однотипными: кого-то он выслеживал на остановках общественного транспорта, проникал за ними в подъезд, представлялся врачом и, при отсутствии родителей, заходил в квартиру. Затем под предлогом медосмотра совершал действия сексуального характера. К кому-то приставал в подъезде, с другими девочками знакомился на улице», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

Следствием собрана вся необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Севастополь, Анастасия Зук

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