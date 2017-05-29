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Публикации за 29.05.17

«Денег нет, но вы держитесь»: ялтинский театр имени Чехова может закрыться в текущем году

«Денег нет, но вы держитесь»: ялтинский театр имени Чехова может закрыться в текущем году

Ялтинский театр имени А.П. Чехова может закрыться в текущем году. При этом легендарное здание до сих пор принадлежит киевской компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2006 году театр был сдан в аренду на 50 лет российскому предпринимателю Александру Лебедеву, который заключил договор с украинским ООО «Коммерческая компания». По словам сотрудников театра, сначала меценаты поддерживали и восстанавливали театр, но теперь финансирование практически прекратилось.

Коллектив добивается национализации театра, но пока безрезультатно.

«Сейчас, лишённый средств к существованию, законодательно запрещённый к государственному дотированию, Ялтинский театр им. А.П. Чехова умирает – уходят работники, не имеющие возможности прокормить свои семьи, отворачиваются прокатчики, здание театра ветшает и разваливается без необходимого ухода», – цитирует официальное заявление отдела маркетинга учреждения «Московский Комсомолец».

В театре подчеркивают, что «многочисленные обращения в министерство культуры Республики Крым заканчиваются лишь обещаниями министра Новосельской о горячей и незамедлительной организационной помощи».

Сотрудники театра заявляют, что закрытие театра после возвращения Крыма в Россию, станет позором, так как учреждение пережило Великую отечественную войну, «перестройку» и украинский период.

Ялта, Лиана Макоба

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