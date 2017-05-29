Лебедев отдал театр имени Чехова правительству Крыма и администрации Ялты

Публикации за 29.05.17

Председатель Совета директоров Национальной резервной корпорации, предприниматель Александр Лебедев передал ялтинский театр имени Чехова в полное распоряжение правительства Крыма и администрации Ялты.

Как уже сообщал «Новый День», сотрудники театра заявили о критической ситуации: «С 1 июня мы вынуждены уйти на 25% заработной платы, – говорилось в открытом письме, распространенном отделом маркетинга учреждения. – Сейчас, лишённый средств к существованию, законодательно запрещённый к государственному дотированию, Ялтинский театр им. А.П. Чехова умирает – уходят работники, не имеющие возможности прокормить свои семьи, отворачиваются прокатчики, здание театра ветшает и разваливается без необходимого ухода». Отметим, у театр нет своей труппы, в его штате только административные и технические работники.

Сегодня российский предприниматель Александр Лебедев заявил, что Национальная резервная корпорация провела полномасштабную реконструкцию здания театра, вложив более 10 млн евро. А в 2009 году был заключен договор долгосрочной аренды здания и земельного участка с дочерней структурой корпорации – ООО «Коммерческая компания», работающим в правовом поле Украины.

«В течение всего срока договора арендатор добросовестно и в полном объеме выполняя принятые на себя обязательства и финансировал деятельность театра на благотворительной основе», – подчеркнул Лебедев в письме, отправленном сегодня главе Крыма Сергею Аксенову, министру культуры РК Арине Новосельской и главе администрации Ялты Андрею Ростенко, пояснив: в условиях полного запрета на перевод денег с Украины в Крым аренду оплачивала корпорация.

«На сегодняшний день театр представлен как современный сценический комплекс, способный осуществлять постановки любого уровня сложности», – подчеркивает Лебедев, добавляя, что нынешнее руководство «создает искусственные проблемы в управлении театром».

Напомним, в конце 2016 года Лебедев заявил об увольнении директора театра Николая Рудника, обвинив его в финансовых злоупотреблениях и попытке провернуть махинации со зданием. На сегодняшний день Рудник по-прежнему руководит театром.

«По предложению руководства Крыма мною принято решение отказаться от переоформления договора аренды здания театра и земельного участка. Восстановленный из руин театр, по праву именуемый жемчужиной Ялты, передаю в управление и полное распоряжение органов государственной власти республики Крым и органов местного самоуправления Ялты», – заявил сегодня Лебедев.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 29.05.17

Мимо Крыма: туристы не спешат на полуостров. / В хвосте инноваций: Севастополь и Симферополь оказались в конце списка самых продвинутых городов мира. / Никакой мистики: во время клинической смерти люди сами выбирают себе «ад» или «рай». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»