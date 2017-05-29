Крымский мост – теперь и в бутылке: виноделы начали разливать одноименное вино

Публикации за 29.05.17

В Крыму и на Кубани начали разливать по бутылкам вино «Крымский мост».

Как сообщили РИА «Новый День» в инфоцентре моста, в 2015 году пять винодельческих предприятий Крыма и Кубани решили создать вино в качестве поддержки строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Первым по бутылкам игристое вино «Крымский мост» разлил завод шампанских вин «Новый Свет». Специалисты проводят одну из последних технологических операций – перекладку 7 тысяч бутылок. Это будет классическое шампанское «Пино Нуар» из французского сорта винограда «пино», растущего недалеко от Севастополя. Хранится вино в уникальном тоннельном комплексе, которому 139 лет.

Разлили вино по бутылкам и на предприятии «Кубань-Вино» («Шато Тамань»). Там готовят оригинальный купаж белого вина из трех сортов винограда – «шардоне», «рислинг» и «мюллер-тургау». «Розлив вина – это всегда кульминация процесса производства. Оно будет находиться в бутылке в горизонтальном положении в специальных контейнерах в помещении, где температура постоянно 18 градусов, не более, и влажность не выше 75 процентов», – объяснила директор по производству компании «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь.

На других предприятиях вино из коллекции «Крымский мост» пока выдерживается в дубовых бочках или эмалированных емкостях.

Так, на заводе «Массандра» в честь строительства моста заложили херес и оригинальное вино «Мускат белый Красного камня». Сейчас вино открытым способом из одних дубовых бочек переливают в другие. «Во время этого процесса оно обогащается кислородом. Это очень важно для выдержки виноматериала», – пояснил инженер-технолог ФГУП «ПАО «Массандра» Андрей Семякин.

Компания «Фанагория» создает вино из двух сортов красного винограда: кавказского «саперави» и самого популярного в мире сорта – «каберне-совиньон». Вино хранится в дубовых бочках трех типов: для «каберне-совиньон» подходит французский дуб, для «саперави» – американский и кавказский. После выдержки будет произведен купаж вина. «Когда мы снимем вино из бочек, мы выберем 65 лучших бочек, половина из них будет «каберне-совиньон», половина «саперави», мы сделаем купаж этого вина, оно в итоге будет называться каберне-саперави, – рассказал специалист по красным винам компании «Фанагория» Роман Ткачук. В помещении, где находятся бочки с вином «Крымский мост», каждый день включают классическую музыку: на предприятии уверены, что так вино заряжается положительными эмоциями.

На винодельческом заводе в Саук-Дере вино выдерживается в эмалированных емкостях и, напротив, в полной тишине. Оно хранится в подземных тоннелях на глубине 20 метров. Их построили в 1926 году на месте бывших шахт по добыче ракушечника. Эти помещения идеально подходят для выдержки вина: постоянная температура, влажность, тишина и отсутствие солнечного света. Это будет красное вино из классических сортов винограда: «каберне-совиньон», «мерло» и «каберне-фран». «Для всех перечисленных сортов характерны оттенки вишни, лесных ягод. У вина хорошая структура, тело, танины. Оно очень гармонично и обладает длительным послевкусием. Мы регулярно его дегустируем и проводим физико-химический анализ», – говорит заместитель директора по производству винтреста «Саук-Дере», главный винодел рассказал Роман Неборский. Скоро вино из эмалированных емкостей перельют в дубовые бочки. Это должно придать напитку дополнительные нотки мягкости и бархатистости.

Вино из эксклюзивной коллекции «Крымский мост» созревает и выдерживается согласно графику возведения моста. Откупорить его можно будет к окончанию строительства.

Тираж коллекционной серии ограничен. Каждое из трех краснодарских предприятий выпустит по 19 тысяч бутылок, два крымских – 19 тысяч на двоих. Это равно протяженности моста – 19 километров.

Симферополь, Лиана Макоба

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