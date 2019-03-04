В Крыму и на Кубани выпустят коллекционную партию вин и шампанского «Крымский мост»

В известных винодельнях Крыма и Кубани завершается процесс производства красных и белых, игристых и тихих вин под общим названием «Крымский мост».

Поступление вин в продажу ожидается к запуску железнодорожной части моста через керченский пролив в конце 2019 года.

Как передаёт коррепсондент РИА «Новый День», об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Предприятия создают лимитированную серию из шести разных вин, заложенную из урожая 2015 года в честь начала реализации большого инфраструктурного проекта. Три кубанских завода выпустят по 19 тысяч бутылок, два крымских – 19 тысяч суммарно», – сообщили в инфоцентре.

Напомним, протяжённость Крымского моста составляет 19 километров.

Крымский Завод шампанских вин «Новый Свет» выпустит игристое вино.

«Игристое вино «Крымский мост» отличается яркой фруктовостью, свежестью и узнаваемым округлым вкусом, а легкая розовинка в цвете получается естественным путем. Вино насыщенно природной углекислотой. Виноград для этого вина выращен в севастопольской зоне виноделия, которая по ландшафту и климату похожа на французскую Шампань», – цитируют в пресс-службе Крымского моста начальника цеха ремюажа и дегоржажа завода «Новый Свет» Татьяну Калиевскую.

«Несколько бутылок вина «Крымский мост» из белого муската будут заложены в нашу энотеку, занесенную в книгу рекордов Гиннеса. Вино – ровесник моста – станет частью знаменитой коллекции со старейшим хересом урожая 1775 года и сохранится для будущих поколений», – рассказала главный винодел ФГУП «ПАО «Массандра» Александр Якименко.

Винодельня «Кубань-Вино» подготовила белое купажное вино из трех сортов винограда урожая 2015 года: «шардоне», «рислинг» и «мюллер-тургау».

«Для нашей винодельни участие в проекте «Крымский мост» – это поддержка во всех смыслах исторического объединения двух берегов. Это и социальное, и национальное, и патриотическое, и культурное, и человеческое, и географическое, и винодельческое объединение. И мы рады, что стали свидетелями и участниками этого грандиозного события» – заявила главный винодел компании «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь.

Компания «Фанагория» выпустит красное купажное вино из сортов винограда «Саперави» и «каберне-совиньон», выращенных на Тамани.

«Несколько месяцев готовый купаж «Крымский мост» будет «отдыхать» в нержавеющей емкости. После этого мы разольем вино по бутылкам, в которых оно пройдет дополнительную выдержку», – рассказал представитель компании «Фанагория» Роман Ткачук.

В винодельческом хозяйстве «Саук-Дере» для оригинального купажа «Крымский мост» отобрали сорта винограда «каберне-совиньон», «мерло» и «каберне-фран», выращенные в Крымском районе Краснодарского края.

«Вино проведет еще несколько месяцев в подземных тоннелях для того, чтобы его вкус максимально округлился и гармонизировался. Для этого здесь созданы идеальные условия: постоянная температура и влажность воздуха. Вино, как и Крымский мост, день за днем набирает силу», – сообщил замдиректора по производству винтреста «Саук-Дере» Роман Неборский.

В инфоцентре уточнили, что для всей винной коллекции «Крымский мост» дизайнеры разработают специальную этикетку.

В продажу вина под маркой «Крымский мост» поступят в фирменные магазины производителей в конце года.

Как сообщал «Новый День», в 2015 году пять винодельческих предприятий Крыма и Кубани решили создать вино в качестве поддержки строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Первым по бутылкам игристое вино «Крымский мост» разлил завод шампанских вин «Новый Свет». Специалисты тогда проводили одну из последних технологических операций – перекладку 7 тысяч бутылок. Это будет классическое шампанское «Пино Нуар» из французского сорта винограда «пино», растущего недалеко от Севастополя. Хранится вино в уникальном тоннельном комплексе, которому 139 лет.

На других предприятиях вино из коллекции «Крымский мост» выдерживали в дубовых бочках или эмалированных емкостях.

Вино из эксклюзивной коллекции «Крымский мост» созревалось и выдерживалось согласно графику возведения моста.

Симферополь, Иван Капустин

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