Хитрая куница или кот Ватник – кто достоин стать символом Крыма? / Голосование на сайте РИА «Новый День»

Публикации за 29.05.17

В Крыму началось бурное обсуждение: жители полуострова решают, кто бы мог стать символом Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий попросил местных мастериц изготовить игрушечную куницу – в качестве символа-сувенира Крыма – чтобы дарить или продавать гостям полуострова.

Символической кунице-белодушке уже дали имя – Крымниц. Но крымчане возмутились: во-первых, их мнения никто не спросил, во-вторых куница вызывает в их памяти Сергея Куницына – бывшего председателя администрации Севастополя, бывшего председателя правительства Крыма, бывшего представителя президента Украины в Автономной республике Крым, а ныне внештатного советника президента Порошенко и депутаты Верховной Рады.

«Куница не может быть символом Крыма! Слишком воровата и скрытна, – обсуждают инициативу чиновников в соцсетях. – Куница никаким боком не подходит. Белка и та симпатичнее смотрится...».

Крымчане так же предлагают в качестве символа пчелу Марту (чтобы таким образом увековечить мартовский референдум, вернувший Крым в Россию), ястреба, дельфина, жужелицу (красивая, с переливом), сколопендру («Незаслуженно забытая, а для многих отдыхающих – ярчайшее впечатление!» – отмечают жители полуострова), чайку и так далее.

Крымский писатель Сергей Юхин предложил свой вариант – кота Ватника и пояснил:

котиков все любят; приморские наглые коты Балаклавы, Коктебеля, Алушты и других городов известны всем туристам; кот (тот который не кит) стал одним из символов Крымской весны; 5) Ватник – нормальная кличка для котэ; 4) милого кота легко сшить мастерицам – это вам не Куницына шить!

Это предложение поддержали многие крымчане: в соцсетях уже разворачивается акция по продвижению кота Ватника.

«Кота Ватника я придумал случайно, разозлившись на неуклюжие попытки различных чиновников и креативщиков придумать полуострову новые логотипы, бренды и символы. Ужас какой-то!

Я считаю, что кот – это тот символ, который действительно может стать объединяющим, а не разъединяющим, всенародно популярным и, главное, экономически успешным и продаваемым во всех видах сувениров: на футболках, магнитиках, как статуэтка или на картинах. Весь мир любит котиков, это безусловно и абсолютно позитивный и раскрученный образ, – пояснил РИА «Новый День» Сергей Юхин. – Ну, а Ватником я его предлагаю назвать, чтобы подчеркнуть его патриотичность и крымскую принадлежность. Мы тут все поголовно ватники, в том числе и коты. От Украины мы всегда гуляли сами по себе... Кстати, одним из символом Крымской весны стал кот, который благодарил «вежливого» за то, что он больше не «кiт».

Надеюсь, найдется художник, который «оживит» кота Ватника. И пусть Ватник не станет официальным символом Крыма, ну уж неформальным он быть уж точно никто не помешает ...»

РИА «Новый День» предлагает своим читателям тоже принять участие в обсуждении и выбрать свой символ Крыма:

Куница Крымниц

Жужелица Жужа

Дельфин Марина

Кот Ватник

Белка Попрыгунья

Пчела Марта

Ястреб Карадаг

Чайка Ялта

Проголосовать можно здесь. Можно предложить и свой вариант – предложения присылайте на e-mail ndnews-rk@mail.ru c пометкой «Символ Крыма» или оставляйте в комментариях на Facebook.

Симферополь, Лиана Макоба

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