Facebook забанил отца кота Ватника

Публикации за 31.05.17

Известного крымского писателя, «отца» кота Ватника Сергея Юхина забанили в Facebook.

Как уже сообщал «Новый День», крымчане раскритиковали инициативу министра курортов и туризма РК Сергея Стрельбицкого сделать символом полуострова куницу по имени Крымниц. Сергей Юхин заявил, что наиболее точно суть Крыма отражает кот Ватник – во-первых, он совершенно точно не кiт, во-вторых пользуется любовью не только самых крымчан, но и туристов, в-третьих, он стал одним из символов Крымской весны. Наконец, «мы тут все поголовно ватники, в том числе и коты», – завил писатель, объясняя почему именно кот Ватник достоин стать символом Крыма.

Крымчане инициативу Юхина поддержали – активное обсуждение ведется на странице писателя в Facebook. И тут Facebook ввел против него санкции. Сначала удалили пост:

А теперь и вовсе забанили на 1 месяц. До конца июня Юхин не может делать новые публикации, писать сообщения и участвовать в обсуждениях других пользователей соцсети.

Напомним, забанить человека в FB довольно легко – это может сделать любой друг, враг или даже случайный посетитель странички. По официальной версии FB, в бан можно попасть за посты, подпадающие под следующие категории:

насилие и угрозы,

самоповреждение,

запугивание и преследование,

выражение ненависти,

материалы, тяжелые для восприятия,

обнаженка,

личность и конфиденциальность,

интеллектуальная собственность,

безопасность.

В целом, система модерации FB непрозрачна, и выяснить, за что конкретно человека забанили в сети, чаще всего невозможно.

В Крыму шутят: Юхина забанил бывший глава АРК Куницын, опасаясь, что писатель сорвет акцию по продвижению куницы в символы Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.05.17

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