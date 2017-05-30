Корпус Дома творчества художников в Гурзуфе растаскивают на стройматериалы (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 30.05.17

Общественность Ялты возмущена – один из корпусов Дома творчества художников имени Коровина разоряется и приводится в аварийное состояние.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Гурзуфа, где расположен этот объект, подозревают, что это происходит намерено: после того как корпус №2 будет окончательно доведен до негодного состояния, его могут снести, и на этом месте появится многоэтажка или другой современный объект.

«В настоящее время корпус приведен в нежилое состояние, более того – открыты окна и двери, он разворован полностью», – констатирует сопредседатель общественного движения «Крым наш!» Игорь Барышников в комментарии РИА «Новый День».

По словам общественников, уничтожен даже один из главных символов Дома творчества, чье имя он носит – бюст известного русского художника Константина Коровина.

Он находился у корпуса, и на данный момент голова Коровина с постамента исчезла

Заинтересованность в разрушении здания могут проявлять люди, стоящие за интересами владельцев расположенных неподалеку современных многоэтажаек, предполагают гурзуфцы. Одним из таких объектов является жилой комплекс «Пушкинский», также как и корпус №2 Дома творчества расположенный на набережной Гурзуфа. По словам Барышникова, главный архитектор Ялты Владимир Приступа признал, что комплекс строился с нарушениями.

Сам же «Пушкинский» в Гурзуфе на данный момент связывают с неким «влиятельным человеком», возможно имеющим отношение к структурам Дмитрия Пурима.

«В 2013 году корпус был в абсолютно пригодном состоянии: сделан ремонт – работали столовая, библиотека, клуб. Корпус мог принимать до 250 отдыхающих единовременно. Отбоя от отдыхающих не было», – рассказал РИА «Новый День» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, уже в 2014 году «разорили здание столовой» и начались сокращения сотрудников.

И если в 2016 году там еще числились работники, то уже после 15 апреля текущего года – сократили всех.

Отдельный вопрос, отмечают общественники, куда исчезает имущество корпуса: уникальные светильники из цветного метала, стеклянные витражи, книги, картины, представляющие художественную ценность. Гурзуфцы не исключают, что все это не просто растаскивается – продается за определенную «копеечку».

Общественники выражают надежду, что к библиотеке, которая «собиралась со времен самого Коровина», все же будет совсем другое отношение, и редкие экземпляры книг никуда не исчезнут, и будут поставлены на учет, как и другое имущество – зеркала, умывальники, кровати, одеяла, подушки.

«В ситуации должны разобраться власти, – говорят общественники. – Необходимо выявить и наказать ответственных за развал «цветущего предприятия».

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 30.05.17

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