Жители Гурзуфа собираются обращаться в международные суды

Публикации за 29.05.17

Жители Гурзуфа в поисках справедливости намерены обращаться в международные судебные инстанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», столкнувшись с угрозой выселения, не согласные с изъятием муниципальных земель, крымчане готовы бороться до последнего.

Как уже сообщал «Новый День», Верховный Суд Крыма отказал в удовлетворении апелляции жителей Гурзуфа, добивающихся признания незаконным распоряжения Совета министров республики о передаче МДЦ «Артек» земельного участка площадью 40 га. Эта территория, ранее являвшаяся муниципальной собственностью, включает жилой массив, два кладбища, дороги общего пользования, а также два пляжа, в том числе известные «Гуровские камни».

В ближайшее время крымчане намерены подать первую кассацию, требуя пересмотра дела, чем должен будет заняться президиум Верховного суда Крыма.

«Следующий этап, если мы проиграем, будет Верховный Суд России. Дальше – международный суд по правам человека. У нас же гражданское дело, о нарушении наших прав, а не административное», – рассказал РИА «Новый День» сопредседатель общественного движения «Крым наш!» Игорь Барышников.

При этом он подчеркнул, что разбирательство с проблемами поселка на международном уровне, скорее всего, будет после соответствующего коллективного обращения и не будет носить одиночный характер.

«Мои личные права нарушены в том плане, что у поселка забрали поселковые земли, которыми я в том числе не могу пользоваться. У некоторых других истцов еще хуже ситуация: у них забирают собственность, которую они считали своей, а государство иначе посчитало», – сетует общественник.

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 29.05.17

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