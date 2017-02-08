Верховный Суд Крыма лишил Гурзуф 40 га муниципальной земли (ВИДЕО) / Жители Гурзуфа намерены подать кассацию и митинговать

Публикации за 08.02.17

Верховный Суд Крым отказал в удовлетворении апелляции жителей Гурзуфа, добивающихся признания незаконным распоряжения Совета министров республики о передаче МЦД «Артек» земельного участка площадью 40 га.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта территория, ранее являвшаяся муниципальной собственностью, включает жилой массив, два кладбища, дороги общего пользования, а также два пляжа, в том числе известные «Гуровские камни».

Как уже сообщал «Новый День», правительство Крыма приняло распоряжение о передаче МДЦ участка площадью 218 га в 2015 году. В территорию этого участка как раз и попали 40 га, на которых проживают жители Гурзуфа, что грозит им выселением. Решение Совмина вызвало протесты местных жителей, которые продолжаются до сих пор, однако, власть на уступки крымчан так и не пошла.

«Наш иск первоначально был подан в июне 2015 года, практически сразу после того как мы узнали о принятом решении, которое принималось кулуарно: не было ни публичных слушаний, ни какого-то другого оповещения. Узнали о принятом распоряжении о передаче 218 гектаров случайно, из прессы. И то, мы на тот момент не знали, что в эту территорию вошли пляжи, дороги, кладбища», – рассказывает сопредседатель общественного движения «Крым наш!» Игорь Барышников.

До Верховного Суда Крыма дело рассматривалось в Центральном районном суде Симферополя. Но добиться отмены распоряжения у жителей Гурзуфа не удалось и во второй инстанции. В качестве ответчиков на заседании выступили представители Совета министров республики, МДЦ «Артек», Минобраза России, Минимущества Крыма и других ведомств. По мнению общественников Гурзуфа – истцов по делу, в суде их доводы и аргументы, касающиеся массового нарушения прав жителей поселка, попросту не были приняты во внимание.

«Все присутствующие в зале были свидетелями того, что суд даже не вникал в наши доводы, а просто принял на веру те доводы, которые приводились ответчиками и третьими сторонами», – возмущается сопредседатель общественного движения «Крым наш!» Игорь Барышников.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=w4gb2V04U_c&rel=0">Video</a> «Я понимаю, если бы возражения были приняты во внимание – но этого не было», – добавляет он.

Так, одна из жительниц Гурзуфа, с учетом того, что ответчиками в выступлениях использовались ссылки на украинское законодательство и связанные с ним документы, касающиеся деятельности МДЦ, заявила об игнорировании «Артеком» договора, заключенного с поссоветом в украинские времена. Согласно документу, лагерь должен был оформить и передать госакты на участки придомовых территорий, но этого сделано не было.

Общественники, получив отказ в суде на пересмотр дела, не намерены сдаваться и собираются добиваться справедливости в других инстанциях, а также постоянно напоминать властям о своих проблемах путем проведения митингов, сходов и используя другие «формы народного недовольства».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.02.17

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