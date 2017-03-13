В Гурзуфе начались стычки между местными жителями и строителями «Артека» (ВИДЕО) / Гурзуфцев не пускают к собственным домам

Публикации за 13.03.17

Рабочие, строящие на территории МДЦ «Артек» лагерь «Солнечный», начали ограничивать местных жителей в передвижении. Первый инцидент произошел в районе, прилегающем к пляжу «Гуровские камни»: в минувшие выходные гурзуфцев пытались не пустить к собственным домам.

«Мой сын и его друг шли домой из магазина, когда к ним пристали рабочие во главе с неизвестным гражданином, который заявил, что это его территория, и он здесь осуществляет полный контроль и распоряжается всем пропускным режимом. Строители, которые шли рядом с ним, начали приставать к девушкам, и говорить, мол, вы не имеете права с ними ходить. Мой сын сказал, что он здесь прописан, у него есть регистрация в паспорте. Но его просто послали подальше и сообщили, что здесь ходить запрещено», – рассказал РИА «Новый День» житель Гурзуфа Сергей Иващенко-Алакозов, добавив, что со стороны рабочих звучали угрозы «снять «артековскую» охрану и установить свою», после чего «вы вообще не пройдете сюда никогда».

По словам местного жителя, поведение строителей вызвало особое негодование у ребят, так как до дома им оставалось дойти всего 50 метров.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=IhmEYWWhawU&rel=0">Video</a> Считая происходящее крайне несправедливым, сын Сергея Иващенко-Алакозова стал снимать происходящее на мобильный телефон, что вызвало раздражение у рабочих, которые выбили аппарат из его рук.

В то же время, начальник группы строителей позвонил гендиректору «Артека» Алексею Каспржаку, и «доложил» ему, что «здесь ходят и дебоширят пьяные местные жители», переложив вину за конфликт на парней, хотя, по словам собеседника РИА «Новый День», выразили намерение подраться именно рабочие. Разбираться в конфликте и успокаивать стороны приехала охрана «Артека».

Местные жители опасаются, что произошедший инцидент, а также позиция, которой придерживаются строители – «местные пьяные мешают проводить работы» – могут вылиться в необоснованно возбужденное уголовное дело показательного характера.

Как уже сообщал «Новый День», в 2015 году «Артеку» отошли 218 га, в которые попали и 40 га, принадлежащие муниципалитету (в том числе пляж «Гуровские камни» и прилегающая к нему территория). Теперь с этой земли выселяют местных жителей.

Пляж «Гуровские камни» находится между артековскими лагерями «Лазурный» и «Кипарисный». В конце 80-х там открылся первый в Гурзуфе коммерческий пляж. Последние годы был общедоступным. На данный момент позиция МДЦ заключается в следующем – территорию пляжа должны посещать только дети, отдыхающие в «Артеке», с чем крайне не согласны местные жители, продолжающие настаивать, что пляж должен остаться достоянием общественности.

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 13.03.17

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