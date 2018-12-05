Ротенберг проиграл борьбу за крупный контракт с «Артеком» незадолго до увольнения Каспржака

На сайте госзакупок размещён протокол подведения конкурса на «Оказание услуг технического заказчика в рамках выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объектах ФГБОУ «МДЦ «Артек» в 2018-2020 гг».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о проведении электронного аукциона было объявлено в конце октября, начальная цена контракта составляла 219 млн 819 тыс 565 руб, 90 коп. Источник финансирования – средства самого «Артека».

Через месяц на этом же официальном сайте был опубликован протокол вскрытия конвертов. На конкурс было подано две заявки: от Московского ООО Специализированная строительная компания «Газрегион» и от ООО «Развитие Центрального региона» из Ялты.

Москвичи не предложили снижения цены ни на копейку, ялтинцы брались сделать работу за 165 млн 84 тыс 493 рубля 99 копеек.

Из семерых членов конкурсной комиссии при вскрытии конвертов присутствовали четверо, все они подписали протокол, объявив победителем ООО «Развитие Центрального региона».

Для лучшего понимания ситуации сообщаем: ООО «Развитие Центрального региона» зарегистрировано в 2016 году в Ялте с уставным капиталом 100 тыс руб. Единственным учредителем является Алла Лендя, информации о которой в сети найти не удалось. Директор компании – Владимир Шарлай засветился в Ростовской области, но его старые предприятия там закрыты.

Зато отвергнутый «Газрегион», судя по той же базе ЕГРЮЛ, является фигурой другого масштаба: работает с 2010 года и имеет уставный капитал более 3 млрд 713 млн руб. На 99,99 9973% предприятие принадлежит ООО «Стройгазмонтаж», который, в свою очередь, на 100% принадлежит Аркадию Ротенбергу.

Напомним, это «Стройгазмонтаж» построил Крымский мост, а теперь согласился строить железнодорожные подходы к нему.

Вчера директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак сообщил в Симферополе об уходе со своего поста. Каспржак заявил, что решение принял сознательно и «достаточно давно», умолчав, при этом, о новом месте работы.

Как сообщал «Новый День», жители посёлка Гурзуф постоянно жаловались на притеснения со стороны руководства «Артека», которое ограничивало их в передвижении и не пропускало к побережью.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.12.18

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