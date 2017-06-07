С пляжа в кандалах: Артек превратил жителей Гурзуфа в преступников

Жители Гурзуфа, пытаясь добраться до моря, рискуют попасть в полицию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители домов, расположенных на территории МДЦ «Артек», стали «заложниками»: из-за стройки они не могут свободно пройти ни к собственному жилью, ни к морю. И если к себе домой люди еще могут попасть через строительные баррикады, то купание в море заканчивается общением с силовыми структурами.

«Мы живем на территории между лагерями «Кипарисный» и «Лазурный». У нас через 50 метров от дома пляж «Гуровские камни». Мы с 12-летней дочкой пошли купаться, а когда вышли на берег, то пришли гвардейцы, полиция. Меня забрали в участок, а в отделении мне сообщили, что купаться строго настрого нельзя», – рассказала РИА «Новый День» Ирина Иващенко-Алакозова. Ребенка тоже собирались забрать в полицию, но по настоятельной просьбе матери отпустили. «При этом ближайший пляж, на котором разрешено местным жителям купаться, находится в двух километрах от «Артека». «Далеко не все могут добраться до мест, где нам разрешили купаться. У нас есть пожилая женщина с дочкой инвалидом, как они дойдут в Гурзуф?», – возмущается женщина.

Артековцы на Гуровских камнях, кстати, не купаются: территория не обустроена для приема солнечных и водных ванн – мешают огромные валуны.

Местные жители намерены просить руководство МДЦ «Артек» прекратить издевательства и дать им возможность посещать пляж. Кроме того, они собираются озвучить данную проблему на «прямой линии с президентом России Владимиром Путиным», которая состоится 15 июня. Напомним, в марте рабочие, строящие на территории МДЦ «Артек» лагерь «Солнечный», начали ограничивать местных жителей в передвижении. Первый инцидент произошел в районе, прилегающем к пляжу «Гуровские камни»: гурзуфцев пытались не пустить к собственным домам.

Сам пляж «Гуровские камни» находится между артековскими лагерями «Лазурный» и «Кипарисный». В конце 80-х там открылся первый в Гурзуфе коммерческий пляж. Последние годы был общедоступным. На данный момент позиция МДЦ заключается в следующем – территорию пляжа должны посещать только дети, отдыхающие в «Артеке», с чем крайне не согласны местные жители, продолжающие настаивать, что пляж должен остаться достоянием общественности.

Как сообщал «Новый День», накануне жители Гурзуфа отказались одобрить проект модернизации «Артека». Люди отказались мириться с экологическими последствиями, вызванными реконструкцией МДЦ.

Гурзуф, Анастасия Зук

Гурзуф. Другие новости 07.06.17

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