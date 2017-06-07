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Крымских чиновников переквалифицируют в разведчики и отправят на пляж

Крымских чиновников переквалифицируют в разведчики и отправят на пляж

В Крыму может появиться должность «тайный посетитель пляжа». С таким предложением выступил заместитель председателя Совета министров РК Виталий Нахлупин в ходе сегодняшнего совещания с главами муниципальных образований.

Как передает корреспондент РИА , крымчане и туристы вновь жалуются на недоступность многих пляжей. Но в микурортов в очередной раз заявили, что никаких проблем нет: «Мы разослали во все муниципалитеты письма с просьбой показать нам те пляжные территории, которые сегодня ограничены в доступе. Ни одна территория не сказала, что у них есть проблемы. То есть таких проблем не существует ни в Ялте, ни в Алуште, ни в Евпатории, ни в Саках – нигде», – сообщил министр Сергей Стрельбицкий.

«А давайте введем такую должность как «тайный посетитель пляжной территории», – ответил Нахлупин. – Кировский район посещает соседний район, соседний район посещает Кировский район, Ялта посещает Алушту, Алушта посещает Ялту. Пусть контрольная группа будет и в министерстве курортов и туризма, чтобы эти процессы мониторить. Тогда, поверьте мне, у вас будет совершенно другая информация в части недоступности пляжей».

Вице-премьер подчеркнул, что пользователи соцсетей завалили главу РК Сергея Аксенова жалобами и призвал принимать адекватные меры.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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