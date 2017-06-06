Пляжи Гурзуфа закрыты: хотите купаться – лезьте через забор

В Гурзуфе закрыли пляжи из-за отсутствия спасательных станций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях жители Гурзуфа жалуются на недоступность пляжных территорий – они закрыты из-за отсутствия спасателей, а желающих понежиться у моря просят проявить смекалку. «Говорят, нет спасателей – можете перелезать, не стесняйтесь», – написала в социальной сети крымчанка.

Несмотря на то, что местные власти забыли позаботиться о наличии спасателей, на набережной поселка сделали платную парковку: «Шлагбаум за 1 км до набережной и знак платной парковки какого-то и почему-то Ливадийского МУП. 50 рублей за час». Возмущенные крымчане готовы просить поддержки у президента России: граждане хотят, чтобы их проблему осветили на «прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоится 15 июня. «Если множество задаст ему один и тот же вопрос – доколе в Крыму это будет продолжаться, на что-то обратят внимание?», – размышляют жители Ялты.

Напомним, практически такая же проблема была в Гурзуфе и прошлым летом, правда пляжи работали, но только с 8:00 до 18:00. Заложниками такой системы стали любители вечернего плавания.

Гурзуф, Анастасия Зук

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