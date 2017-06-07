Дно не проверено, эпидемиологи «добро» не дают: в Крыму до сих пор не могут подготовить пляжи

В Крыму до сих пор не могут подготовить пляжи, хотя сезон уже начался и число отдыхающих увеличивается с каждым днем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на селекторном совещании в Совмине выяснилось: за последнюю неделю Ялта сдала 3 паспорта пляжа (из 106), Керчь – 2 (из 8), Феодосия – 3 (остаток – 41). Для получения документа о готовности пляжей нужно доказать их безопасность в нескольких инстанциях, поэтому большинство пользователей отчитались только по отдельным разделам. Об этом доложила начальник главного контрольного управления Елена Шевцова.

Так не в полной мере проведены водолазные обследования дна в Судаке, Алуште, Ялте.

Санитарно-эпидемиологическую экспертизу не провели администрации Судака, Алушты, Ялты, Феодосии, Керчи. Все документы в Роспотребнадзор поданы только пользователями пляжей Бахчисарайского и Черноморского районов. В Симферопольском и Раздольненском районах некому делать лабораторные экспертизы.

Вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин, напомнил, что на дворе лето, поэтому муниципалитеты должны отслеживать ситуацию с готовность пляжей ежедневно. К тому же, как оказалось, не снят вопрос доступности пляжей. У главы республики, признался Нахлупин, «фейсбук ломится от жалоб на то, что недоступные пляжи, как ни прискорбно это признавать, есть».

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий дополнил информацию:

«Мы промониторили вместе с муниципалитетами 446 пляжей. Особую озабоченность вызывают пользователи 34 пляжей, которые вовремя не оформили документы. Все 34 уже внесены в реестр недобросовестных пользователей. Мы исходим из того, что все сроки, которые устанавливал глава республики, нарушены». Он пообещал, что договоры будут расторгнуты в ближайшее время.

По его словам, на всякий случай изготовлено 257 табличек о запрете купания в море, хотя сейчас купаться можно везде.

А министр энергетики Светлана Бородулина доложила: 266 объектов в пляжной зоне присоединены к электросетям. Но практика прошлых лет показывает, что такие объекты получали временное присоединение, а потом сжигали приборы учета, не оплатив потребленную электроэнергию. Поэтому теперь показания счетчиков у них будут снимать не реже раза в неделю.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 07.06.17

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