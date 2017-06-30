«Артек» нас мучает!» Жители Гурзуфа начали выходить на пикеты

Жители Гурзуфа вынуждены выходить на одиночные пикеты, протестуя против нарушения своих прав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из таких пикетов сегодня провела местная жительница Ирина Иващенко, требуя обеспечить свободный проход к морю и навести порядок в поселке.

По словам жительницы Гурзуфа, она живет в эпицентре строительства лагеря «Солнечный», над пляжем Гуровские камни. Ее обещают выселить в конце 2018 года, но до этого момента она все равно намерена бороться за нормальные условия жизни. Как утверждает Иващенко, строительство ведется круглосуточно, мучая не только ее, «но и весь Гурзуф». Из-за проведения работ и скопления техники в этой части поселка стало грязно: в сухую погоду – очень пыльно, в дождь – грязи по щиколотку, так что местные жители, выходя из дома, вынуждены надевать пакеты на ноги, чтобы не запачкаться.

Несмотря на то, что Иващенко живет в 50 метрах от моря, женщина с 11 мая ведет переговоры с руководством «Артека», чтобы получить возможность вместе с 12-летней дочкой, а также 70-летней соседкой и ее 45-летней дочерью, имеющей инвалидность, посещать ближайший пляж. Причем Иващенко не претендует на детский пляж – она добивается возможности ходить на небольшой участок пляжной территории, предназначенный для сотрудников МДЦ.

«Одно из требований пикета – чтобы хотя бы на ночь прекращалась стройка. Есть закон «О тишине», который никто не отменял. Я понимаю, что стройка федерального значения, но это не Крымский мост. Я думаю, что если лагерь построят даже на полгода или год позже, никто из детей бомжом не станет. Это не та стройка, которую нужно быстро завершить. Я понимаю, что надо осваивать деньги, но не ценой человеческих мучений», – рассказала РИА «Новый День» Иващенко.

Она пояснила, что о намерении провести пикет известила власти Ялты, сообщив о запланированной акции председателю Ялтинского городского совета Роману Деркачу. Узнав о пикете, глава муниципального образования постарался отговорить ее от этой затеи, но Иващенко решила не отказываться от планов. Тем не менее, Деркач все равно пообещал ей обратиться к руководству «Артека», чтобы «хотя бы как-то скрасили существование» местных жителей, и «пускали к морю».

Как уже сообщал «Новый День», жители Гурзуфа сталкиваются с многочисленными проблемами из-за стройки, которая ведется в «Артеке». Жители поселка не только с трудом могут попасть на море – что может закончиться разбирательством с участием правоохранительных органов, но и к себе домой. Несмотря на все просьбы прекратить издевательства, и разрешить людям свободно передвигаться по территории, руководство «Артека» навстречу местным жителям не идет.

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 30.06.17

Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте». / В Крыму возникли проблемы со связью. / Скандал федерального масштаба: выборы в Севастополе раскололи партию «Родина». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»