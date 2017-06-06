Жители Гурзуфа отказались одобрить проект модернизации «Артека»

Жители Гурзуфа отказались мириться с экологическими последствиями, вызванными реконструкцией МДЦ «Артек».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое мнение крымчане озвучили в ходе общественных слушаний, на которые, к слову, многим не удалось попасть из-за ограничений, действующих в «Артеке».

Возмущение и непонимание у местных жителей вызвал сам факт проведения слушаний: работы идут уже несколько лет, а что думают о них жители Гурзуфа – решили узнать только сейчас.

«Модернизация «Артека» разбита на составляющие. Сейчас, когда, по сути, уже началась завершающая стадия и вовсю идет стройка, ни с того, ни с сего – то ли по команде «сверху», то ли для создания декоративной ширмы для прикрытия безобразия, решили провести общественные слушания», – рассказала РИА «Новый День» общественница Елена Василевская.

По ее словам, на слушания привлекли сотрудников МДЦ, которым дали установку, как «правильно» голосовать и не пускали жителей поселка, по каким-либо причинам не имеющих местную прописку. Выбор места проведения слушаний – здание одного из дворцов «Артека» – удивило многих.

«Это все делается кулуарно, и создается впечатление, что какой-то ширмой пытаются оградиться от людей, и в то же время – этими людьми прикрыться», – считает Елена Василевская.

Как рассказала общественница, на слушаниях докладчики объясняли вырубку реликтовых краснокнижных деревьев прокладкой коммуникаций, а также утверждали, что никакой альтернативы строительству трехметровой стены, ограждающей изъятые у поселка территории, нет. Из-за этой стройки, по словам Василевской, родителям с колясками и инвалидам приходится ходить по проезжей части, по которой активно колесят многотонные грузовики со стройматериалами.

«Люди поставлены в нечеловеческие условия выживания. Если «Артек» будет модернизироваться до 2020 года, то сколько лет нам еще терпеть это?», – возмущается Василевская.

По ее словам, строительные работы, связанные с модернизацией «Артека», не прекращаются даже летом – местным жителям «приходится дышать пылью». По мнению общественницы, такой подход к модернизации МДЦ вкупе с проблемой изъятий у поселка муниципальных земель с пляжами в пользу «Артека», скажется и на курортном сезоне: мало кому из туристов захочется за свои же деньги испытывать подобные ограничения и терпеть неудобства, с которыми приходится постоянно жить крымчанам в Гурзуфе.

По итогам слушаний большинство присутствующих проголосовали против разрешения на стройку в «Артеке», подчеркнув огромный экологический ущерб от реализации этого проекта. При этом докладчики дали понять – мнение жителей, в принципе, никого не волнует: «проект есть и будет».

Как уже сообщал «Новый День», правительство Крыма передало «Артеку» участок площадью 218 га в 2015 году. В территорию этого участка попали 40 га, на которых проживают жители Гурзуфа, что грозит им выселением, а также пляжи, дороги, кладбища. Решение Совмина вызвало протесты местных жителей, которые намерены добиться отмены распоряжения, даже если придется дойти до разбирательств в международных инстанциях.

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 06.06.17

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