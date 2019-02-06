Медведев официально уволил директора «Артека»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев снял с должности директора «Международного детского центра Артек» Алексея Каспржака.

Директор лагеря уволен «по собственному желанию».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Одновременно глава правительства РФ возложил временное исполнение обязанностей директора на замдиректора «Артека» по строительству Константина Федоренко.

Об уходе со своего поста Каспржак заявил ещё в начале декабря прошлого года.

Бывший директор заявил, что решение принял сознательно и «достаточно давно», умолчав, при этом, о новом месте работы.

Напомним, жители посёлка Гурзуф постоянно жаловались на притеснения со стороны руководства «Артека», которое ограничивало их в передвижении и не пропускало к побережью.

Кроме того, руководство лагеря превратило жителей домов, расположенных на территории МДЦ «Артек», в заложников: из-за стройки они не могли свободно пройти ни к собственному жилью, ни к морю. И если к себе домой люди еще могли попасть через строительные баррикады, то купание в море заканчивалось общением с силовыми структурами.

В 2015 году «Артеку» отошли 218 га, в которые попали и 40 га, принадлежащие муниципалитету (в том числе пляж «Гуровские камни» и прилегающая к нему территория). Теперь с этой земли выселяют местных жителей.

Как сообщал «Новый День», незадолго до увольнения Каспржака владелец ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг проиграл борьбу за крупный контракт с «Артеком» предприятию ООО «Развитие Центрального региона» из Ялты с уставным капиталом 100 тыс руб.

Единственным учредителем предприятия, получившего контракт на 168 миллионов рублей, является Алла Лендя, информации о которой в сети найти не удалось. Директор компании – Владимир Шарлай засветился в Ростовской области, но его старые предприятия там закрыты.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.02.19

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