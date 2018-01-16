В «Артеке» скрывают информацию о пострадавших детях

Руководство международного детского центра «Артек» скрывает информацию о несчастных случаях, произошедших с детьми в лагерях.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно об инциденте в лагере «Лазурный», во время которого воспитанник «Артека» получил телесные повреждения. Родственники ребенка обратились в прокуратуру, руководство МДЦ провело проверку. Получив результаты и сделав выводы, в «Артеке» отчитались перед надзорным ведомством о сотрудниках, которые были наказаны. Тогда были уволены вожатые, замдиректора по образованию Антон Денисов и руководитель управления детских лагерей Елена Загаевская получили замечания, а директор лагеря «Лазурный» Сергей Кобильченко и еще трое сотрудников – выговоры.

В прокуратуре заявили, что инцидент произошел из-за «ненадлежащего исполнения сотрудниками МДЦ возложенных на них обязанностей и непринятия мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Тем не менее, в «Артеке» видимо считают, что этот случай недостаточно серьезен и не требует особого внимания. В МДЦ не только не прокомментировали произошедшее в «Лазурном», но и проигнорировали официальный запрос редакции РИА «Новый День», который сами же и предложили написать.

В направленном в ноябре 2017 года запросе на имя гендиректора «Артека» Алексея Каспржака редакция РИА «Новый День» просила озвучить подробности произошедшего с ребенком, а также пояснить – как этот инцидент могли допустить сотрудники МДЦ и понесли ли они за это ответственность. Кроме того, редакцию интересовала причина обращения родственников ребенка в прокуратуру, характер их претензий к «Артеку», а также информация о подобных случаях в лагерях центра с момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.01.18

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