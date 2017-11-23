ЧП в «Артеке»: пострадал ребенок

В международном детском центре «Артек» произошло ЧП – ребенок получил телесные повреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инциденте стало известно после того, как родственники пострадавшего обратились в прокуратуру: в ведомстве отчитались о мерах дисциплинарной ответственности по итогам проверки. Правда, рассказать, что конкретно произошло, в прокуратуре Ялты отказались, сообщив лишь, что ЧП произошло из-за «ненадлежащего исполнения сотрудниками МДЦ возложенных на них обязанностей и непринятия мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». В результате вожатые уволены, замдиректора по образованию Антон Денисов и руководитель управления детских лагерей Елена Загаевская получили замечания, а директор лагеря «Лазурный» Сергей Кобильченко и еще трое сотрудников – выговоры.

Не стали раскрывать подробности ЧП с ребенком и в самом «Артеке». В пресс-службе МДЦ предложили подготовить официальный запрос, а получивший выговор директор лагеря «Лазурный» отказался комментировать происшествие «без согласования с руководством».

«Я сейчас отстранен от дел», – сообщил Кобильченко корреспонденту РИА «Новый День».

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 23.11.17

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