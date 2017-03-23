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Крым

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Публикации за 23.03.17

Совмин Крыма ликвидирует ГУП «Артек»

Совмин Крыма ликвидирует ГУП «Артек»

Правительство Крыма приняло решение о ликвидации госпредприятия «МДЦ «Артек», подведомственного министерству образования, науки и молодежи республики.

Как передает корреспондент РИА , ГУП был создан на время переходного периода республики, до того как «Артек» преобразовали в федеральное учреждение, подконтрольное министерству образования и науки России.

Распоряжение правительства предусматривает создание ликвидационной комиссии, которую возглавит директор «Артека» Алексей Каспржак, и «высвобождение работников» ГУПа, о результатах чего руководитель МДЦ должен проинформировать минобраз Крыма до 3 июля. Сама же ликвидация должна быть закончена до 1 августа.

Примечательно, что согласно проекту распоряжения, у ГУПа, по данным на 1 января 2017 года, имеется кредиторская задолженность в 3,7 миллионов рублей. Источником ее погашения является «дебиторская задолженность ГУП МДЦ «Артек», размер которой по данным бухгалтерского учѐта предприятия по состоянию на 01.01.2017 года составляет 69 767 502,51 рублей».

Напомним, МДЦ стал федеральным предприятием в 2014 году. После этого, благодаря распоряжению Совмина, центр в 2015 году получил в собственность земельный участок площадью 218 га. 40 гектаров оказались собственностью муниципалитета: на этой территории находится жилой массив, два кладбища, дороги общего пользования и два пляжа, в том числе знаменитые «Гуровские камни». Возвращать собственность поселку «Артек» не собирается: жители Гурзуфа уже проиграли МДЦ несколько судов.

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 23.03.17

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