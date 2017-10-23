Чиновников Ялты уличили во лжи (ФОТО, ВИДЕО)

Общественность Гурзуфа уличила администрацию Ялты во лжи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники не позволили жителям поселка провести митинг на площади около гурзуфского Дома культуры, заявив, что выбранные для акции протеста дата и место уже забронированы под другое мероприятие.

«Я проходил мимо клуба и увидел, что никакого мероприятия, которое сорвало нам митинг, нет. Пришел и позже на эту же площадку, подумал, что мероприятие могло быть перенесено на более позднее время – но опять же, ничего не было. Просто-напросто это была откровенная ложь со стороны администрации», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» местный житель и общественник Игорь Барышников.

Обманули

Предварительное уведомление о проведении митинга в Гурзуфе в администрацию направил ялтинский общественник Сергей Сардыко. Главным посылом стало недовольство местных жителей работой первого заместителя главы администрации города Елены Сотниковой, временно исполняющей обязанности главы города, и главы горсовета Ялты Романа Деркача.

«Деркач – бывший депутат Гурзуфского поселкового совета, который много лет возглавлял земельную комиссию. При его деятельном участии Гурзуф лишился громадного количества поселковой земли, и на месте общественных территорий, а также территорий, которые предполагалась отдать под заповедник, появились многоэтажные здания, с которыми теперь большие проблемы. Очень сложно подключать их к коммуникациям. Кроме того, застройщики рассчитывали на пляж «Гуровские камни» как на общедоступный, а сейчас он отошел к «Артеку»», – пояснил Игорь Барышников.

По его словам, этим летом в Гурзуфе не поливались улицы, хотя это практиковалось во времена СССР и даже в украинский период Крыма. В качестве еще одного примера отсутствия внимания к поселку и невыполнения обещаний со стороны ялтинских властей он привел ситуацию с одним из фонтанов Гурзуфа: Деркач заверил местных жителей, что его работа будет восстановлена, однако на протяжении летнего сезона сооружение так и простояло в неисправном виде.

«Можно сказать, что поселок заброшен», – констатировал Игорь Барышников.

Как говорит общественник, жителям Гурзуфа было, что сказать во время акции и по другим проблемам поселка, но такой возможности они лишились: администрация предложила провести митинг за пределами Гурзуфа, что значительно бы снизило количество присутствующих.

По словам Барышникова, в Гурзуфе намечена реконструкция набережной, и местные жители опасаются, что на это время поселок полностью лишится пляжей. По их сведениям, работы должны были начаться уже в октябре, но, судя по всему, реконструкцию отложили. Общественник заявляет: если бы чиновники проводили более открытую политику, и держали местное население в курсе относительно возможных слушаний по данной теме, люди не оставались бы в полном неведении о происходящем.

«Никуда не делать проблема «Артека». Безобразная стена, которой огородили «Артек», не нравится не только нам. Гости Гурзуфа просто в шоке – они говорят, что поселок безнадежно испортили этой стеной. Не говоря уже о том, что «Артек» забрал самый большой поселковый пляж «Гуровские камни». Сейчас там ведется реконструкция этой территории, и она приведена в такое состояние, что если бы пляж сейчас вернули поселку, на его восстановление понадобятся гигантские средства», – рассказал Игорь Барышников.

Также по словам общественника в Гурзуфе сложилась тяжелая ситуация с медициной – в поселке отмечается серьезная нехватка узких специалистов: врачи, получающие копеечные зарплаты, увольняются, открыто выражая свое недовольство тем, что в наличии нет необходимых для оказания помощи медикаментов и работать приходится в тяжелейших условиях. Игорь Барышников рассказал, что сам столкнулся с последствиями этой проблемы: ему была необходима операция, и местный хирург мог бы сделать ее в Гурзуфе, но вынужден был направить общественника в Ялту, так как операцию в поселке, по сути, делать было нечем.

Как уже сообщал «Новый День», общественники Ялты провели митинг, на котором потребовали отставки временного возглавляющей город Елены Сотниковой. При этом участникам акции отказали согласовать место проведения митинга в центре Ялты, в связи с чем активисты намерены судиться с чиновниками.

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 23.10.17

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