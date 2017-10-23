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Понедельник, 23 октября 2017, 20:03 мск

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Крым

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Чиновников Ялты уличили во лжи (ФОТО, ВИДЕО)

Чиновников Ялты уличили во лжи (ФОТО, ВИДЕО)

Общественность Гурзуфа уличила администрацию Ялты во лжи.

Как передает корреспондент РИА , чиновники не позволили жителям поселка провести митинг на площади около гурзуфского Дома культуры, заявив, что выбранные для акции протеста дата и место уже забронированы под другое мероприятие.

Новый День: Чиновников уличили Ялты во лжи (ФОТО, ВИДЕО)

«Я проходил мимо клуба и увидел, что никакого мероприятия, которое сорвало нам митинг, нет. Пришел и позже на эту же площадку, подумал, что мероприятие могло быть перенесено на более позднее время – но опять же, ничего не было. Просто-напросто это была откровенная ложь со стороны администрации», – рассказал корреспонденту РИА местный житель и общественник Игорь Барышников.

Обманули

Предварительное уведомление о проведении митинга в Гурзуфе в администрацию направил ялтинский общественник Сергей Сардыко. Главным посылом стало недовольство местных жителей работой первого заместителя главы администрации города Елены Сотниковой, временно исполняющей обязанности главы города, и главы горсовета Ялты Романа Деркача.

«Деркач – бывший депутат Гурзуфского поселкового совета, который много лет возглавлял земельную комиссию. При его деятельном участии Гурзуф лишился громадного количества поселковой земли, и на месте общественных территорий, а также территорий, которые предполагалась отдать под заповедник, появились многоэтажные здания, с которыми теперь большие проблемы. Очень сложно подключать их к коммуникациям. Кроме того, застройщики рассчитывали на пляж «Гуровские камни» как на общедоступный, а сейчас он отошел к «Артеку»», – пояснил Игорь Барышников.

По его словам, этим летом в Гурзуфе не поливались улицы, хотя это практиковалось во времена СССР и даже в украинский период Крыма. В качестве еще одного примера отсутствия внимания к поселку и невыполнения обещаний со стороны ялтинских властей он привел ситуацию с одним из фонтанов Гурзуфа: Деркач заверил местных жителей, что его работа будет восстановлена, однако на протяжении летнего сезона сооружение так и простояло в неисправном виде.

«Можно сказать, что поселок заброшен», – констатировал Игорь Барышников.

Как говорит общественник, жителям Гурзуфа было, что сказать во время акции и по другим проблемам поселка, но такой возможности они лишились: администрация предложила провести митинг за пределами Гурзуфа, что значительно бы снизило количество присутствующих.

По словам Барышникова, в Гурзуфе намечена реконструкция набережной, и местные жители опасаются, что на это время поселок полностью лишится пляжей. По их сведениям, работы должны были начаться уже в октябре, но, судя по всему, реконструкцию отложили. Общественник заявляет: если бы чиновники проводили более открытую политику, и держали местное население в курсе относительно возможных слушаний по данной теме, люди не оставались бы в полном неведении о происходящем.

«Никуда не делать проблема «Артека». Безобразная стена, которой огородили «Артек», не нравится не только нам. Гости Гурзуфа просто в шоке – они говорят, что поселок безнадежно испортили этой стеной. Не говоря уже о том, что «Артек» забрал самый большой поселковый пляж «Гуровские камни». Сейчас там ведется реконструкция этой территории, и она приведена в такое состояние, что если бы пляж сейчас вернули поселку, на его восстановление понадобятся гигантские средства», – рассказал Игорь Барышников.

Новый День: Чиновников уличили Ялты во лжи (ФОТО, ВИДЕО)

Также по словам общественника в Гурзуфе сложилась тяжелая ситуация с медициной – в поселке отмечается серьезная нехватка узких специалистов: врачи, получающие копеечные зарплаты, увольняются, открыто выражая свое недовольство тем, что в наличии нет необходимых для оказания помощи медикаментов и работать приходится в тяжелейших условиях. Игорь Барышников рассказал, что сам столкнулся с последствиями этой проблемы: ему была необходима операция, и местный хирург мог бы сделать ее в Гурзуфе, но вынужден был направить общественника в Ялту, так как операцию в поселке, по сути, делать было нечем.

Как уже сообщал , общественники Ялты провели митинг, на котором потребовали отставки временного возглавляющей город Елены Сотниковой. При этом участникам акции отказали согласовать место проведения митинга в центре Ялты, в связи с чем активисты намерены судиться с чиновниками.

Гурзуф, Леонид Маковецкий

Гурзуф. Другие новости 23.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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