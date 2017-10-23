Слишком закрыта: в Ялте требуют отправить в отставку и.о. главы

Жители Ялты требуют отставки первого заместителя главы администрации города Елены Сотниковой, временно исполняющей обязанности главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недовольные горожане вышли на митинг, выразив недоверие чиновнице.

По мнению участников акции, Сотникова излишне закрыта для горожан – даже прием граждан проводит не по определенным дням, а по согласованию.

«К сожалению, за три с половиной месяца она никак себя не показала. Я встречался с ней после того, как ее утвердили на должность, просил сделать элементарные вещи: прогнать с набережной фотографов-живодеров с шиншиллами и голубями, убрать из центра города – с Массандровского пляжа и улицы Пушкинской – торговцев креветками: там стоит жуткая вонища, помимо того, что люди могут просто отравиться», – сообщил корреспонденту РИА «Новый День» ялтинский общественник Сергей Сардыко, добавив, что должная реакция на озвученные проблемы со стороны властей так и не последовала.

Общественник описал сложившуюся в Ялте ситуацию как кризис доверия к власти.

По словам Сардыко, на митинге горожане высказали и свою озабоченность размерами пенсиями и зарплатами бюджетников – в основном медиков и учителей, а также ростом тарифов на услуги ЖКХ: сейчас мусор из Ялты вывозится в Белогорский район, и такой большой километраж перевозки вынуждены оплачивать сами жители. На митинг в Ялте пришло порядка 40 человек. Но общественник уверяет, что могло быть больше. Горожане хотели провести акцию в центре города – на площади Советской, но власти отказали, согласовав проведение митинга в сквере Шевченко.

«Отказ был незаконный, мы будем обжаловать это решение в судах», – заявил Сардыко.

По его словам, сквер Шевченко – неудобное и малолюдное место, неподходящее для митинга. К тому же, к акции кто-то «украсил» памятник украинского поэта «жовтоблакитними» букетами цветов, будто бы специально, чтобы дискредитировать общественников, недовольных местной властью.

Отметим, что митинги прошли не только в городе, но и в поселках Ялты.

«В поселках главная проблема заключается в том, что они не имеют своего бюджета. Они полностью зависят от Ялты и от Сотниковой. Необходимо давать им больше полномочий – без возможности распоряжаться землями как при Украине», – считает Сардыко, отмечая, что деньги поселкам нужны в первую очередь на уборку мусора, на освещение улиц и замену указателей на украинском языке.

К слову, общественникам не удалось получить разрешение на проведение митингов в самых проблемных поселках Ялты – в Гурзуфе и Алупке. Причиной отказа чиновники назвали проведение других мероприятий в этот же день.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 23.10.17

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