Не хотят общаться с народом: общественники Ялты пожаловались в прокуратуру на администрацию города

Общественники Ялты пожаловались на администрацию города в прокуратуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активисты уверены, что местные чиновники препятствуют проведению митингов, не давая горожанам публично высказать свое мнение о проблемах на ЮБК.

Группа общественников планировала провести 11 июня митинг в Ялте и 12 июня в Гурзуфе. На акциях местные жители хотели озвучить свои претензии к работе председателя горсовета Ялты Романа Деркача, руководителя аппарата администрации города Ольги Удовиной и замглавы Елены Переверзевой, а также потребовать их отставки. Но получить согласование на митинг от администрации не удалось.

Как уточнил в комментарии корреспонденту РИА «Новый День» ялтинский общественник Сергей Сардыко, акцию в Ялте планировали провести на площади Советской.

«Нам было сказано, что это место, без объяснения каких-то причин, не подходит. По Гурзуфу, на 12 июня – аналогично, нам не согласовали. Поскольку было сказано, что там проходит другое мероприятие. Мы написали письмо, поинтересовались в какое время оно проходит. По закону можно проводить митинг с 8-00 до 20-00. Мы сомневаемся, что мероприятие, о котором нам написала администрация, проходило с 8-00 до 20-00», – сообщил Сардыко, объяснив свое недоверие прошлогодним случаем, когда жителям Гурзуфа также не согласовали митинг по причине проведения на выбранном месте другого мероприятия. Однако, как выяснилось, никаких мероприятий там не проводилось, и митинг, как уверяют общественники, был сорван по надуманным причинам.

«Законодательство России достаточно сложное. Но, тем не менее, оно разумное. Есть постановление Совета министров Крыма о том, что на территории Ялты существует семь площадок для митингов, которые можно использовать «при любой погоде», что называется. Но это не означает, что граждане не могут заявить площадкой любое место, где нет угрозы для безопасности людей – где нет строек, где нет движения автомобилей», – пояснил Сардыко.

Ольга Удовина, которой местные жители на митинге собирались высказать свое недоверие, в украинский период долгое время работала в Совете министров АРК. В том числе занимала должности руководителя аппарата правительства и вице-премьера. Но несмотря на ее большой опыт работы, как утверждают общественники, диалог с местным населением наладить у нее не получилось.

«Глава администрации Ялты Алексей Челпанов проводит приемы граждан 2 раза в неделю, то есть, фактически, 8 раз в месяц. Удовина ведет прием граждан 1 раз в месяц. Ну как такое может быть?», – возмущается Сардыко.

По его мнению, получив заявку на проведение митинга, руководитель аппарата администрации должна была разобраться в ситуации, подтолкнувшей людей выйти на акцию протеста, и попробовать решить проблему до митинга. Но на деле местным жителям даже не дают публично высказать накопившиеся претензии.

«Я уверен, что рано или поздно мы митинг проведем, и количество людей будет свидетельством о том, что этому чиновнику просто не доверяют», – заявил Сардыко.

Возмущенные таким отношением со стороны администрации, общественники решили не ограничиваться письмом в прокуратуру и планируют обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Также активисты допускают, что сложившаяся в Ялте ситуация вынудит их обратиться в суд.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 13.06.18

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