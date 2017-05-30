В Судаке жалуются на отсутствие питьевой воды

Публикации за 30.05.17

Жители Судака не перестают жаловаться на отсутствие воды в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала текущего года на горячую линию Совета министров Крыма поступило 82 сообщения от жителей Судакского региона. Большинство обращений связаны с водоснабжением, а также отсутствием подвоза питьевой воды.

В городской администрации заявляют, что в Судаке имеется только две улицы, которые являются проблемными. В целом в регионе 8 сел, в которых вода дается по графику, еще в трех населенных пунктах осуществляется подвоз, который является не всегда своевременным. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергея Карпова, в ближайшие дни «Вода Крыма» должна заключить контракты на подвоз воды, и с 1 июля водный вопрос будет закрыт. До этой даты подвозом будут заниматься коммунальные службы.

«В Судаке планируется строительство второй нитки водопровода в рамках ФЦП. Необходима перекладка водовода от Судакских РЧВ до поселка Новый Свет протяженностью 7 километров. Также существует проблема бурения скважин. Минэкологии просим запретить разработку скважин, так как их бурение уменьшает их дебет», – сообщил Карпов на выездном совещании Совета министров Крыма.

Жалуются жители Судака и на высокие тарифы за водоснабжение. Между тем, в Государственном комитете по ценам и тарифам Крыма убеждают, что тарифы на протяжении года не меняются, а зависят от потребления тепла. «Судак – это одна из территорий, где вышли на экономический обоснованный тариф в сфере тепло и водоснабжения. Поэтому для жителей Судака тариф будет меняться только один раз в год – 1 июля не выше фактической инфляции», – сообщила председатель комитета Нина Зотович.

Напомним, водный вопрос стоит в Восточном Крыму стоит очень остро: в 23 населенных пунктах жители зависят от подвоза воды. В рамках ФЦП строится и водозабор, который позволит «наполнить Северо-Крымский канал и отрегулировать систему подачи воды в Феодосию и Керчь».

Судак, Анастасия Зук

Судак. Другие новости 30.05.17

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