Не потопаешь – не полопаешь: в Крыму обяжут открывать пляжи к 1 мая

Публикации за 30.05.17

В Крыму намерены изменить порядок подготовки пляжей к очередному курортному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из традиционных претензий туристов – неготовность курортных территорий: отдыхающие начинают приезжать в первых числах мая, а многие кафе и пляжи открываются в лучшем случае к середине июня. А в полную готовность Крым приходит к началу июля. Текущий год – не исключение: за день до начала календарного лета к приему туристов готовы далеко не все пляжи, а отдыхающих на них уже полно. Об этом заявил сегодня глава РК Сергей Аксенов, объехав береговую линию Судака.

«Люди лежат на пляже, а они дно обследуют, мусор выметают, – возмутился Аксенов. – Так быть не должно».

По словам главы Крыма, отныне все пляжи должны быть полностью подготовлены и открыты к 1 мая, когда в Крыму официально начинается туристический сезон. Тот, кто к этому моменту не получит разрешения, – не откроется, заявил глава РК, подчеркнув, что к республиканским ведомствам, не успевшим подготовить пляжи вовремя, будут применяться административные меры – вплоть до кадровых решений, с аналогичными ходатайствами будут обращаться в правительство РФ, если проштрафятся федеральные структуры. С частниками сложнее –их придется убеждать работать добросовестно, привлекая прокуратуру.

Напомним, в текущем году в Крыму планируют открыть около 500 пляжей.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 30.05.17

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