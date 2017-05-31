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Крым

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Публикации за 31.05.17

Пляжи не готовы, телефоны не работают: в Крыму провалили подготовку к купальному сезону

Пляжи не готовы, телефоны не работают: в Крыму провалили подготовку к купальному сезону

В Крыму провалили работу по подготовке к лету: муниципалитеты должны были представить в минтуризма паспорта пляжей до 25 мая. Ни одна администрация этого не сделала. Об этом заявила начальник главного контрольного управления Совета министров РК Елена Шевцова.

Как передает корреспондент РИА , на сегодняшний день заключение лабораторной экспертизы получили 29%, госинспекции по маломерным судам – 55%, Роспотребнадзора – 12%. Хуже всего работа ведется в Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте.

Напомним, что в каждом населенном пункте должны были создать «горячие линии» по вопросам работы прибрежных территорий и разместить номера телефонов на информационных стендах непосредственно на пляжах. Оказалось, и к этому поручению многие отнеслись формально.

По словам Шевцовой, в Алуште выяснить ситуацию не удалось по 32 пляжам из 100: телефоны либо не отвечают, либо не работают, а то и вовсе «номер не существует». В Саки такая картина отмечена на каждом втором пляже, в Евпатории на 34 из 95, в Феодосии – на 16 из 43, в Ялте – 26 из 106, в том числе на пляжах двух республиканских учреждений и одного федерального.

В свою очередь, арендаторы пляжей жалуются, что не могут подключиться к электрическим и водным сетям: рерусоснабжающие организации не торопятся реагировать на заявки, процесс затягивается. Больше всего подобных жалоб поступает из Ялты и Бахчисарайского района.

Напомним, вчера глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в следующем году все пляжи должны быть готовы до 1 мая, в противном случае они вообще не открются.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 31.05.17

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