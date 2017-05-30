Порошенко обвинил Путина в попытке похитить княжну Анну / В отместку Климкин покусился на Пушкина

Публикации за 30.05.17

Президент Украины Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке похитить княжну Анну – дочь Ярослава Мудрого – и умыкнуть ее «в российскую историю».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29 мая Владимир Путин во Франции отметил, что русско-французские отношения начались в 1051 году, когда русская княжна Анна Ярославна вышла замуж за Генриха I и стала королевой Франции.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко в своем обращении к народу по случаю ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил, что коварная Россия при помощи антиевропейских популистских сил внутри Евросоюза не только пытались помешать этому событию, но и покусились на украинскую историю: «Все это делалось с единственной целью – сделать невозможным ратификацию соглашения, похоронить его и, соответственно, остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей. Именно воссоединения, потому исторически мы были ее частью ... Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю», – изрек Порошенко.

Напомним, древнеукраинский (по версии Порошенко) князь Ярослав Мудрый – сын князя Владимира и полоцкой княжны Рогнеды (Полоцкое княжество находилось на территории современной Белоруссии) княжил в Ростове (987-1010 гг.), в Новгороде (1010-1034 гг.) и в Киеве (1016-1018 гг. и 1019-1054 гг.). Анна Ярославна – младшая из трёх дочерей Ярослава от брака с Ингергердой Шведской.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что будет считать украинцем Александра Пушкина: «В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений», – написал он в Твиттере.

"«Павло, вы с Гоголем еще не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущев еще не родился», – прокомментировала порыв Климкина официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.05.17

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