Украина предъявила права на христианскую церковь

Украина предъявил права на православное христианство: сначала была создана украинская церковь и только потом русская. Об этом заявил президент «Незалежной» Петр Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 июля будет отмечаться 1030 крещения Руси.

В исторической науке точная дата крещения не называется – процесс шел более 2 веков. Поэтому в церкви выбрали для празднования день смерти княза Владимира, скончавшегося 28 июля 1015 года. Юбилейные торжества запланированы и на Украине.

«28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь, – заявил Порошенко сербскому телеканалу РТС. – У Украины есть мать-церковь – Константинополь. А потом Украина была «матерью» для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь».

Напомним, в 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для Украинской православной церкви автокефалии, однако согласия не получил. Тогда он принял решение о создании Киевского патриархата, после чего РПЦ отлучила его от церкви и предала анафеме.

На сегодняшний день УПЦ КП, существующую с 1992 года, не признает ни одна из 15 поместных православных церквей мира, а каноничной на территории Украины считается Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Русской православной церковью). 22 апреля Вселенский патриархат принял к рассмотрению предложения президента Украины о создании автокефальной украинской поместной церкви. А в конце июня Порошенко заявлял, что канонический механизм преодоления раскола в украинском православии окончательно согласован, а Томос об автокефалии утвержден и может быть предоставлен Украине Синодом Вселенского патриархата к 1030-летию Крещения Руси, которое будет отмечаться 28 июля 2018 года. Однако в Константинополе это опровергли.

Ранее Порошенко обвинял президента России Владимира Путина в попытке похитить княжну Анну – дочь Ярослава Мудрого – и умыкнуть ее «в российскую историю». А недавно было заявлено, что русские – это на самом деле украинцы, а те, кто живет в России, – московиты.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.07.18

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